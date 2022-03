Ce arată, de fapt, ultimatumul dat de ruși pentru predarea orașului Mariupol. Cât mai poate lupta în Ucraina armata rusă fără întăriri

Oficialii de la Kiev au respins, luni dimineața, ultimatul dat de armata rusă de a depune armele și de a preda orașul Mariupol. Experții militari sunt de părere că acest ultimatum dat de Moscova arată mai degrabă dorința armatei ruse de a evita luptele urbane printre ruinele orașului, ce ar aduce pierderi și mai mari în special pentru trupele Rusiei.

Ultimatum pentru Mariupol și luptele în mediul urban

Kievul a respins „categoric” ultimatumul dat duminică seară de către armata rusă prin care li se oferea locuitorilor și militarilor ucraineni din Mariupol posibilitatea de a părăsi orașul printr-un coridor umanitar special creat timp de două ore luni dimineața. Condiția principală era ca militarii ucraineni să depună armele și să predea controlul orașului armatei ruse.

ADVERTISEMENT

Autoritățile din Kiev . „Nu va exista nicio predare, nicio depunere a armelor”, a declarat viceprim-ministrul Irina Vereşciuk la primele ore ale zilei de luni.

Circa 300.000 de locuitori se află încă în orașul asediat încă din primele zile ale războiului. Cu rezervele de hrană și apă aproape terminate, locuitorii orașului au avut de îndurat săptămâni întregi de bombardament, fără electricitate și apă curentă, și fără ca armata rusă să permită intrarea în oraș a convoaielor umanitare. Circa 2.500 de civili au fost uciși de bombardamentele armatei ruse asupra orașului.

ADVERTISEMENT

Mariupolul, apărat de , a fost scena unor lupte violente în ultimele zile, cu armata rusă nereușind să avanseze și să controleze mare parte a orașului care a devenit unul din elementele strategice cheie pentru campania militară a Rusiei. Duminică, Pyotr Andryushenko, unul din consultanții primarului Mariupolului, a promis că trupele ucrainene vor continua să apere orașul. „Vom lupta până la ultimul soldat”, a spus acesta, potrivit .

Capturarea orașului Mariupol de către trupele ruse ar oferi Rusiei controlul asupra zonei de coastă la Marea Azov a Ucrainei și, mult mai important, ar elibera un număr important de trupe ale armatei ruse, desfășurate acum pentru asedierea orașului, pentru alte acțiuni ofensive. În plus, potrivit publicației , statutul orașului Mariupol este unul din punctele cheie ale negocierilor purtate de Moscova și Kiev, fiind unul din obiectivele strategice dorite de forțele separatiste din Donbass.

ADVERTISEMENT

În fapt, unii experți militari sunt de părere că ultimatumul dat de armata rusă pare a fi mai degrabă o rugăminte, ce arată mai mult ezitarea forțelor ruse de a se implica total în luptele urbane cu apărătorii ucraineni.

„Ceea ce se întâmplă în jurul orașului Mariupol în următoarele zile ar trebui să dezvăluie multe despre starea armatei ruse. „Cererea” ca orașul să fie predat a fost mai degrabă o rugăminte, ce le spune ucrainenilor: „Nu vrem să ne trimitem armata în oraș”.

ADVERTISEMENT

Respingerea ultimatumului de către Kiev îi va forța pe ruși să facă singurul lucru pe care până acum au fost foarte reticenți să îl facă în această campanie – să lupte într-un oraș apărat. Asta tocmai pentru că, prin propriile lor acțiuni, le-au lăsat ucrainenilor timp suficient să se pregătească.

Rușii au continuat ceea ce au făcut până acum, adică bombardamentul de la distanță. Dar asta nu-i ajută prea mult în acest moment, deoarece deja au distrus cea mai mare parte a orașului. Într-adevăr, ei par să fi creat un mediu perfect pentru ca apărătorii să-i atragă în lupte stradă cu stradă.

În contextul în care trupele armatei ruse sunt pe câmpul de luptă de mai bine de 3 săptămâni, suferind de epuizare și de pierderea moralului, trebuie menționat că Rusia nu și-a pregătit militarii pentru luptele în mediul urban”, susține , profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrew din Scoția.

De altfel, , Gary Anderson, fost ofițer american implicat în luptele urbane din Mogadishu, și care ulterior a condus un program special al Pentagonului pentru pregătirea trupelor pentru acest tip de luptă, susține că armata rusă este foarte puțin pregătită pentru un astfel de scenariu.

„Doctrina armatei ruse evită transformarea orașelor inamice în obiective strategice. Asumpția principală este că dacă forța principală a inamicului este distrusă în câmpul de luptă, atunci orașele sale se vor preda. Deși forțele speciale ruse primesc probabil anumite instrucțiuni în lupta urbană, nu există nicio indicație că recruții ruși primesc vreo pregătire în ceea ce privește rigorile fizice și psihologice ale luptei de stradă”, scrie Gary Anderson, care subliniază că armata rusă a considerat distrugerea totală a Grozniîului și luptele urbane ce au urmat drept o anomalie și nu a încercat să internalizeze lecțiile acelui conflict.

Moment critic pentru armata rusă

Fără ca armata rusă să reușească să înainteze semnificativ pe niciunul din cele trei fronturi deschise în Ucraina, serviciile de informații din Occident estimează că zilnic .

„În absența unor progrese substanțiale pe teren și având în vedere amploarea pierderilor cauzate rândurilor sale, campania militară a , trupele nu pot avansa din cauza lipsei de personal, provizii și muniție”, susțin analiștii occidentali, citați de publicația .

Astfel, în opinia acestora, următoarele două săptămâni ar putea fi critice pentru a determina rezultatul întregului război. „Dacă Rusia nu poate să-și îmbunătățească rapid liniile de aprovizionare, să aducă întăriri și să ridice moralul trupelor din câmpul de luptă, obiectivele sale pot deveni imposibil de atins”, arată sursa citată.

„Nu cred că forțele ucrainene pot împinge forțele ruse din Ucraina, dar nici nu cred că forțele ruse mai pot avansa mult Ucraina”, a spus Rob Lee, fost pușcaș-marin american, în prezent cercetător la Foreign Policy Research Institute.

De altfel, experții militari susțin că asediul în sine al orașului Mariupol arată eșecul strategic al campaniei militare desfășurate de Rusia în Ucraina. „Atacul asupra orașului Mariupol, care este în primul rând un dezastru umanitar și o crimă de război, este din punct de vedere militar mai degrabă o înfrângere, chiar și dacă reușesc să cucerească acest oraș. Armata rusă asediază acest oraș de săptămâni bune deja, și a suferit pierderi importante acolo. Mă refer atât la pierderi de personal și echipamente cât și pierderi din cauza uzurii. Chiar și dacă cuceresc acest oraș, vor fi nevoiți să desfășoare un număr semnificativ de trupe pentru a menține controlul. În fapt, întreaga campanie militară indică un eșec strategic al armatei ruse”, este de părere profesorul Phillips OBrien.

În fapt, (Institute for the Study of War) duminică, analiștii militari ai prestigiosului institut de analiză susțin că eventuala cucerire a orașului Mariupol nu va elibera un număr suficient de trupe rusești pentru a avea un efect asupra campaniei militare generale.

„Forțele ruse au concentrat o putere de luptă considerabilă în jurul orașului Mariupol, formată din elemente ale Armatei a 8-a la est și din grupul de forțe rusești din Crimeea la vest. Dacă rușii ar fi luat rapid Mariupolul sau cu pierderi relativ puține, probabil că ar fi fost capabili să mute suficientă putere de luptă spre vest, spre Zaporizhiya și Dnipro pentru a amenința acele orașe. Totuși, asediul prelungit al lui Mariupol slăbește serios forțele ruse de pe acea axă.

Eliminarea comandantului Diviziei 150 motorizate ruse indică probabil amploarea daunelor pe care apărătorii ucraineni le produc acelor formațiuni. Luptele stradă cu stradă și bloc cu bloc de la Mariupol au impus un cost imens armatei ruse în materie de timp, inițiativă și putere de luptă. Dacă și când Mariupolul va cădea în cele din urmă, forțele ruse care asediază acum orașul s-ar putea să nu fie suficient de puternice pentru a schimba radical cursul campaniei, atacând spre vest”, arată sursa citată.

Trent Telenko, specialist în logistică a armatei americane, este de părere că armata rusă mai are doar între 6 și 8 săptămâni în care mai este capabilă să-și aprovizioneze trupele de pe front, după acest timp, uzura flotei de camioane a rușilor va fi totală și va permite armatei ucrainene să atace pe tot frontul.

„În principal e vorba de uzura operațională. Adică, doar prin faptul că le operezi, pierzi o parte din ele din cauza defecțiunilor tehnice. Acest lucru este mult mai accentuat pe front. Fiecare kilometru parcurs aici echivalează cu 20 sau 30 în condiții normale. E simplu, șoferii abuzează de camioanele lor pentru că nu vor să fie uciși. Este ceea ce s-a întâmplat și cu camioanele de aprovizionare ale armatei americane în Afganistan. Toate aveau puțini kilometri la bord dar o serie enormă de defecțiuni.

Николаевская обл — IgorGirkin (@GirkinGirkin)

În fapt, armata americană a fost atât de preocupată de oamenii săi și de starea camioanelor încât a impus perioade de odihnă obligatorii. Ceea ce nu se întâmplă acum cu armata rusă. În ultimii zece ani nu doar că nu a existat un program de menținere și revizuire a acestor camioane, dar nici acum nu există un corp special care să se ocupe de starea acestora. Zecile de imagini de pe front ne arată că prioritatea principală acum a armatei ruse este aprovizionarea cu muniție pentru artilerie, și vedem camioane supra-încărcate, care merg cu motoarele la maxim, – adică gata să se întâmple.

Efectul cumulativ al tuturor acestor factori indică un nivel ridicat de uzură pentru flota de camioane a armatei ruse, esențială în acest moment pentru aprovizionarea trupelor. Pe scurt, cred că încă 6 sau 8 săptămâni de război va duce la scoaterea din uz a întregii flote de camioane a rușilor. Între sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii mai, armata ucraineană va fi în poziția de a contra-ataca peste tot. Asta pentru că trupele rusești vor avea hrană și muniție doar la circa 20-30 de kilometri în teritoriul Ucrainei”, a explicat .