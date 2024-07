Asemănare uimitoare: Lulu Sun e ”clona” Emmei Răducanu. Cu origini pe 3 continente, a dat lovitura la Wimbledon

Turneul de Grand Slam de la Wimbledon şi-a stabilit primele sfertfinaliste, cea mai neaşteptată prezenţă în această fază avansată fiind Lulu Sun. Jucătoarea de 23 de ani care reprezintă Noua Zeelandă a trecut prin trei tururi de calificare, iar până acum nu depăşise niciodată runda inaugurală la un Grand Slam.

Lulu Sun a ajuns în sferturi la Wimbledon după ce a salvat o minge de meci în calificări

Lulu Sun şi-a început parcursul formidabil la Wimbledon contra unei românce, Miriam Bulgaru, pe care a învins-o clar cu 6-2, 6-1. Ulterior, ea a salvat o minge de meci în turul doi de calificare, pentru ca pe tabloul principal să treacă pe rând de Qinwen Zheng, Yuliia Starodubtseva, Lin Zhu şi Emma Răducanu, jucătoarea din Marea Britanie cu origini româneşti.

Lulu Sun are un parcurs uimitor la Wimbledon, care aminteşte chiar de Emma Răducanu, . În urmă cu trei ani, Emma a explodat în lumea tenisului câştigând turneul de la US Open de o manieră impresionantă, venind tot din calificări, aşa cum e cazul acum la Wimbledon cu Lulu Sun.

Lulu Sun repetă povestea de viaţă a Emmei Răducanu

Lulu Sun, locul 123 mondial, va juca în sferturi la Wimbledon cu croata Donna Vekic şi mai are nevoie de trei victorii pentru a copia performanţa Emmei Răducanu la US Open 2021. Legătura dintre Lulu Sun şi Emma Răducanu nu se opreşte însă aici, cele două având poveşti de viaţă aproape identice.

După cum se ştie, Emma Răducanu are origini pe trei continente. Ea e născută în Canada, la Toronto, mama ei fiind din China şi tatăl din România, iar de la 2 ani s-a mutat cu familia în Marea Britanie. , despre care a spus că i-a afectat copilăria prin restricţiile pe care i le-a impus.

Lulu Sun, ”clona” Emmei Răducanu, are o istorie aproape în oglindă. Marea surpriză de la Wimbledon 2024 s-a născut în Te Anau, în Noua Zeelandă, dintr-un tată croat şi mamă chinezoaică. La 5 ani, familia ei a ales să plece în Elveţia, stabilindu-se la Geneva, Lulu Sun având şi o scurtă perioadă petrecută în Shanghai, în ţara de origine a mamei.

Lulu Sun a avut ocazia să trăiască pe patru continente

Cariera sa a cunoscut o cumpănă în perioada pandemiei. Pentru că s-a confruntat şi cu o accidentare, iar turneele de tenis nu se desfăşurau, Lulu Sun a fost îndemnată de mama sa să urmeze cursurile Universităţii din Texas, la Austin, în Statele Unite, specializarea Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale.

”M-am născut într-un oraş mic, cu mai multe oi şi căprioare decât oameni”, a declarat Lulu Sun despre locurile natale din Nou Zeelandă. ”Sunt foarte fericită că pot să am atât de multe culturi şi medii în spatele meu”, a completat jucătoarea care a avut ocazia să trăiască pe patru continente, Europa, Asia, Oceania şi America de Nord.

Ca un ultim amănunt interesant, Lulu Sun a ales în acest an să schimbe ţara pe care o reprezintă la nivel internaţional. Deşi are domiciliul în Elveţia, jucătoarea care a făcut senzaţie la Wimbledon a decis la începutul anului 2024 să evolueze sub drapelul ţării în care s-a născut, Noua Zeelandă.