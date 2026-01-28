Așezarea din Sicilia transformată peste noapte în oraș fantomă. Geologii sunt șocați: „N-am mai văzut niciodată o astfel de catastrofă”

ADVERTISEMENT

Furtunile violente care au lovit sudul Italiei în ultimele zile a provocat pagube materiale greu de calculat, cu cele mai grave consecințe înregistrate în Sicilia. În orașul Niscemi, o secțiune de stâncă lungă de aproximativ patru kilometri s-a prăbușit, alunecarea de teren măturând solul de sub clădirile rezidențiale și obligând autoritățile să evacueze urgent peste o mie de locuitori.

Locuitorii din Niscemi sunt disperaţi: „Mi-am pierdut liniștea sufletească, am nevoie de picături ca să dorm”

Niscemi s-a transformat în mai puţin de două zile într-un oraș fantomă. În multe cartiere accesul este restricţionat, iar pentru a intra în casele lor locuitorii trebuie să fie însoțiți de forțele de ordine. Acolo au doar câteva minute pentru a-și împacheta lucrurile esențiale și amintirile de-o viață într-o geantă. Mulți dintre ei nu vor mai intra niciodată în casele lor care vor fi distruse de falia care se măreşte.

ADVERTISEMENT

„Nu mai am nimic. Dorm la adăpost. Nu știu unde să mă duc. Mi-am pierdut liniștea sufletească, am nevoie de picături ca să dorm. Sunt și fără mașină pentru că e blocată în garajul casei mele, care e pe cale să se prăbușească”, spune Maria D’Alessandro, . Oamenii sunt revoltaţi şi pe autorităţi, pentru că nu s-a făcut nimic de la precedenta mare alunecare, din 1997, şi există temerea că nici acum atitudinea nu va fi diferită.

„Precedentele istorice din 1790 și 1997, descrise pe larg în arhivele istorice și studii științifice, demonstrează că zona este afectată de o fragilitate structurală și geologică pe termen lung”, se arată într-un comunicat al Ordinului Regional al Geologilor din Sicilia, dar situaţia actuală i-a şocat chiar şi pe specialişti. Pentru Nicola Casagli, geolog din Niscemi cu o experienţă pe teren de peste 30 de ani, este un coşmar. „Este o alunecare de teren catastrofală, fără precedent în felul său, chiar mai gravă decât cea devastatoare de la San Fratello din 2010”, spune el. „Este o alunecare de teren complexă care va continua în zilele următoare”, confirmă expertul Fabio Cicliano.

ADVERTISEMENT

I M P R E S S I O N A N T E!

Un abbraccio agli abitanti ❣️ — 🅾️sservaMy👁️☮️🌈👠 (@OsservaMy)

Niscemi şi San Fratello au o lungă istorie de dezastre naturale, care au ameninţat zeci de mii de vieţi de-a lungul ultimilor 300 de ani. San Fratello poartă cicatricile unor , cum a fost cea din 1745 sau mai ales cea din 1922, când a fost distrus întregul sat, fapt ce a generat o mutare masivă în Acquedolci. În 2010 , de Ziua Îndrăgostiților, o altă alunecare de teren catastrofală i-a forțat pe locuitori să evacueze în masă zona, lăsând în urmă un peisaj în ruine.

ADVERTISEMENT

Şi în Niscemi teroarea are rădăcini adânci. Pe 19 martie 1790 un cutremur a provocat o alunecare şi fisuri în scoarţa terestră, prin care au ieşit la suprafaţă vapori sufocanţi, care timp de opt zile au semănat teroare în oraş. În 1997, o altă alunecare de teren a distrus zeci de clădiri construite ilegal în cartierul Sante Croci, a lăsat fără adăpost aproximativ 500 de persoane și a dărâmat inclusiv Biserica Sante Croci. Abia după 14 ani, în 2011, autorităţile au acordat despăgubiri, astfel că localnicii se tem că istoria se va repeta.