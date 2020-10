Ashleigh Barty a uitat de tenis şi face galerie din tribune! Unde a fost surprinsă campioana de la Roland Garros 2019. Video

Lidera WTA, Ashleigh Barty, a uitat de tenis și face galerie din tribune. Tenismena nu participă la Roland Garros deoarece consideră că riscurile sanitare cauzate de pandemia de coronavirus ar fi prea ridicate.

Jucătoarea de tenis australiană a anunțat acum aproximativ o lună că nu va participa la turneul de Mare Șlem din capitala Franței, invocând criza COVID-19, dar și faptul că nu a putut să se antreneze în condiții optime alături de antrenorul ei, Craig Tyzzer.

Australia a impus un control strict al granițelor statelor care alcătuiesc statul, ceea ce a îngreunat deplasarea între acestea.

În timp ce majoritatea jucătoarelor din partea superioară a clasamentului WTA concurează pentru trofeul de la Paris, Ashleigh Barty se relaxează în Sydney, Australia.

Biggest Ash Barty celebration ever caught on camera and it’s at the footy with beer in hand while the French Open is on. Outstanding. @ashbarty pic.twitter.com/KXqqfQxkmw

— Ryan Pierse (@RyanPierse) October 2, 2020