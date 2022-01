Povestea incredibilă a campioanei de la Australian Open 2022. Ashleigh Barty renunțase la tenis pentru o carieră la nivel înalt în cricket

Jucătoarea australiană de tenis Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA, , organizat la Melbourne, după ce a învins-o cu 6-3, 7-6 (2) pe americanca Danielle Rose Collins (30 WTA, cs 27).

Ahleuigh Barty a renunțat la tenis în august 2014

Este prima victorie a unei australience „pe teren propriu” după 1978, când Chris O’Neill o învingea pe americanca Betsy Nagelsen cu 6-3, 7-6 (3). În 1980, Australia avea pentru prima dată o reprezentantă în ultimul act, Wendy Turnbull fiind învinsă de cehoslovaca (pe atunci) Hana Mandlikova cu 6-0, 7-5.

Chiar dacă acum se află pe primul loc în clasamentul WTA, pe care-l ocupă din 24 iunie 2019, cu o pauză de o lună, în același an, Barty a fost la un pas să renunțe definitiv la tenis.

Jucătoarea australiană era eliminată, în 2014, în primul tur la US Open, de cehoaica Barbora Strycova cu 6-1, 6-3 (după ce jucase trei meciuri în calificări) și decidea să renunțe la tenis. Se afla pe locul 223 mondial, cu 223 de puncte.

Ashleigh Barty a semnat cu echipa australiană de cricket Brisbane Heat

A decis să se apuce de cricket, deși nu avea nicio pregătire în acest sport. Cu toate acestea, a dat probe, a impresionat, astfel că a semnat cu echipa Brisbane Heat, care activa în Big Bash League (BBL).

Chiar dacă era novice în acest sport, ea a jucat 10 meciuri și a avut cel mai mare scor de 39 de puncte. Mai mult chiar, s-a antrenat cu naționala de cricket U-15 a Australiei.

„Totul s-a întâmplat mult prea repede pentru mine, deoarece am călătorit la o vârstă destul de fragedă. Am vrut să experimentez viața ca o adolescentă normală și să am niște experiențe normale. Încerc doar să învăț cât de mult pot și să mă bucur de asta”, spunea Barty în 2015, conform .

Ashleigh Barty încă ține legătura cu fostele colege din echipa de cricket

Peste ani, a rememorat debutul ei în cricket. „A fost cu adevărat o perioadă uimitoare din viața mea. Am întâlnit un grup uimitor de oameni cărora nu le pasă dacă pot lovi o minge de tenis sau nu. M-au acceptat și au cunoscut-o pe Ash Barty. Au ajuns să mă cunoască.

Încă mai țin legătura cu unele sportive alături de care am jucat atunci. Am primit foarte multe mesaje în ultimele zile de la fostele mele colege, care atunci erau cele mai bune prietene ale mele.

Modul în care au acceptat ca cineva nou să vină în vestiarul și în sportul lor a fost uimitor. Alcătuiesc, cu adevărat, un grup incredibil de fete și sunt convinsă că voi avea o relație de prietenie cu ele pentru tot restul vieții”, a declarat Barty în 2019, conform unui articol apărut în 2021 în .

În lumina acestor declarații, imaginile care au devenit virale cu Ashleigh înaintea semifinalei de la Australian Open cu americanca Madison Keys, când a făcut câteva mișcări folosite în cricket, nu mai surprind.

Ashleigh Barty a revenit la tenis în mai 2016

Ulterior, Barty și-a dat seama că , sport la care a revenit în 2016. Și a făcut-o în forță, în condițiile în care, fără să aibă meciuri în picioare, a ajuns în semifinale la Eastbourne și în sferturi la Nottingham și Taipei, de fiecare dată trecând prin calificări.

De asemenea, australianca a jucat în 2016 și în calificări la Wimbledon, dar a pierdut în turul 2, în fața tailandezei Luksika Kumkhum cu 6-3, 4-6, 2-6, după ce anterior o învinsese pe chinezoaica Lu Jia-Jing cu 7-6 (3), 6-3.

De menționat că înaintea primului turneu jucat în 2016, Barty era pe locul 623 mondial, iar sfârșitul anului o prindea pe poziția 272.