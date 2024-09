Asia Express, 1 septembrie 2024, ora 20.00, Antena 1. Detalii ascunse despre ce se întâmplă pe Drumul Zeilor

Asia Express revine! După două sezoane de America Expres producătorii s-au reîntors la formatul inițial, în care vedetele vor trebui să treacă prin diferite probe pentru a obține marele premiu de 30.000 de euro, pe lângă trofeul competiției.

Asia Express 2024, plină de surprize

Începând cu ora 20:00 telespectatorii vor putea urmări tot nouă echipe, parcurgând de această dată Drumul Zeilor. Nu le va fi deloc ușor participanților.

Încă de la primele misiuni . Vor vedea cum este să trăiești auster, în vârf de munte și se vor întrece într-o cursă plină de suspans printre elefanți. Ar fi cel mai greu început al competiției din toate cele 7 sezoane.

Drumul Zeilor se va întinde pe un traseu de 7.000 de kilometri, care vor traversa 3 țări, respectiv: Thailanda, Malaezia și Indonezia. Cele nouă echipe care se vor întrece să-l parcurgă integral sunt: Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Betty Salam și Cătălin Vișănescu, soțul ei, comedianții Ioana State și Mane Voicu, creatorul de conținut și antreprenoarea Carmen Negoiță alături de sora sa, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul său, actorul Cosmin Vijeu, Andrei Ursu și Vlad Condurache.

Irina Fodor, în continuare prezentatoare

Irina Fodor va fi în continuare prezentatoarea competiției care a cucerit milioane de români. Potrivit spuselor sale, provocările vor fi cu atât mai mari cu cât culturile întâlnite vor fi tot mai diferite. Tradițiile din anumite zone vor fi dificil de înțeles și vor da bătăi de cap celor 9 echipe.

Sărbătoarea Ramadanului, junglele luxuriante și orașele spectaculoase, cu mulțimi de oameni pe străzi vor face concurenții tot mai curioși și mai competitivi, iar emoția lor se va transmite și acasă. Multă lume va sta cu sufletul la gură.

”Thailanda mi-a fost dezvăluită și mai frumos anul acesta decât o știam. Locurile prin care am trecut mi-au transmis atâta pace și armonie, deși adrenalina cursei te ține în priză tot timpul. Următoarea țară de pe traseu m-a uluit: Malaezia – aici am întâlnit culturi atât de diferite și am avut experiențe atât de diverse!

Nici nu știu cu ce să încep – cu sărbătoarea Ramadanului sau cu junglele luxuriante ori cu orașele spectaculoase prin care am trecut… Malaezia a fost un șoc cultural față de Thailanda. Aici e o cultură cu totul diferită, a trebuit să ne adaptăm și noi.

Cât despre Indonezia, aici am ajuns într-o perioadă foarte aglomerată. Pentru telespectatori va fi fascinant să vadă această față a Indoneziei, va fi un impact cultural foarte puternic. Sunt lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți, iar oamenii de acasă vor trăi alături de noi această aventură cu sufletul la gură”, a spus Irina Fodor.