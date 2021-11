Patru echipe s-au calificat la Cursa pentru Ultima Șansă din Iordania. Adriana Trandafir și Maria Speranța au fost eliminate în ediția 35 a sezonului 4 din Asia Express, la capătul unor probe foarte solicitante.

Acestea au ajuns ultimele la Irina Fodor, iar bijuteria din cufăr nu le-a salvat.

Fanii emisiunii au reacționat imediat și au trimis numeroase mesaje. Cei mai mulți spun că alte vedete ar fi trebuit să plece acasă.

Cum au reacționat fanii Asia Express după ce Adriana Trandafir și Maria Speranța au fost eliminate: “Alții trebuiau să iasă”

Aventura pentru Adriana Trandafir și fiica ei s-a încheiat în Iordania. Acestea au intrat în împreună cu alte trei echipe. Cuza și Emi, Eliza și Cosmin Natanticu și Oboseala și-a spus însă cuvântul, iar Adriana Trandafir și Maria Speranța nu au făcut față probelor solicitante. Au ajuns ultimele la Irina Fodor și au fost eliminate.

ADVERTISEMENT

Fanii au reacționat imediat. Cei mai mulți spun că cele două nu ar fi trebuit să plece acasă.

“Nu mai pot de supărare!!!”

“De Natanticii numai scăpăm”

“de bubeleeee nu mai scăpămmmmmmmmm”

“Păcat că ați ieșit , erau alți care trebuiau să iasă, gen Lidia sau Eliza …..”

“Sincer, îmi pare rău, și în semn de respect, fac o reverență în fața minunatei actrițe Adriana Trandafir! Ce frumos și emoționant s-a adresat tuturor, la final!”

“Adriana jos pălăria în fata ta! Ești o persoana super deosebita și foarte puternica! Maria Speranța cea mai faina și cel mai educat copil!”

ADVERTISEMENT

“Trebuiau să iasă bublele. Eram mai fericită”

“Felicitări Adriana și Maria Speranța! Ați luptat până în ultima clipă!”

“Altele de vârsta d-nei Adriana sunt cu broboade în cap și nu pot face nimic că sunt bătrâne.. e de apreciat ce a făcut!!… S-a ținut la pas cu tinerii, să fim serioși. Dar invidioșii comentează că atât îi duce memeaca!! Felicitări Trandafirele!!”, au fost câteva dintre mesajele postate de fani pe pagina de Facebook.

Discursul emoționant al Adrianei Trandafir

Adriana Trandafir și fiica sa au fost foarte emoționate în momentul în care și-au luat adio de la ceilalți concurenți.

ADVERTISEMENT

“Drumul nostru în Asia Express a semănat cu un curcubeu. (…) Trebuie să merg la psiholog pentru că mă văd numai în cursă. Am intrat mamă-fiică, am ieșit mamă-prietenă. Am trecut prin multe lucruri.

Aș vrea să mulțumesc echipei. A fost cea mai mare aventură la care am participat și aventura a fost fantastică datorită vouă. De la fiecare am învățat câteva personal și aș vrea să vă mulțumesc pe rând”, a spus actrița la