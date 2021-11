Asia Express se termină astăzi. Emisiune surpriză în grila Antena 1

Finala celui de-al patrulea sezon Asia Express are loc astăzi, 28 noiembrie.

Șefii postului Antena 1 au anunțat ce emisiune se va difuza în următoarele zile în locul competiției.

Telespectatorii vor avea o mare surpriză, pentru că Chefi la cuțite revine cu ediții speciale.

Asia Express se termină astăzi. Ce emisiune revine în grila Antena 1

a ajuns la final. Duminică, 28 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1 are loc finala. Lupta decisivă se dă între Mihai – Elwira Petre și Emi – Cuza. Cei patru concurenți vor face tot ce le stă în putere pentru a câștiga amuleta de aur în valoare de 30.000 de euro.

În următoarele zile, fanii emisiunii vor avea parte de o surpriză uriașă. Pe 29 și 30 noiembrie, dar și pe 1 decembrie se vor difuza ediții speciale ale show-ului culinar Chefi la cuțite.

Vedetele care au participat la Asia Express – Drumul Împăraților vor încerca să-și dovedească măiestria în bucătărie sub îndrumarea celor trei chefi.

Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu își vor forma echipele prin tragere la sorți. Concurenții vor încerca sub îndrumarea acestora să gătească cele mai delicioase preparate românești.

Vedetele care au acceptat marea provocare sunt: Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca,

Competiția va fi una specială și pentru Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Cei doi chefi care pierd sunt obligați să-și facă un tatuaj semipermanent cu chipul câștigătorului.

Cine va face parte din juriu

Vedetele vor fi jurizate de echipa de la emisiunea Prețul cel bun (Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Nea Mărin și familia), dar și concurenți din sezoanele precedente de la Asia Express.

Edițiile speciale Chefi la cuțite sunt prezentate de Gina Pistol, care a revenit la muncă.

“Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetită care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână.

M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol