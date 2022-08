Asiana Peng, scandal cu mama pentru fiul lui Reghe, Luca Reghecampf! „Avem 20 de ani, nu este vorba despre nici un soi de nuntă!”

E scandal mare între Asiana Peng și mama acesteia, care a spus că nu a fost invitată la nunta fetei sale cu Luca Reghecampf. Mama vedetei, Silvana Peng e pară și foc că fata ei nu fost cerută de soție, conform tradiției. În replică, Asiana Peng își apără iubitul și își pune mama la punct. Tânăra își anunță mama că nu se pune problema de nicio nuntă.

Scandal mare în familiile Reghecampf și Peng

Asiana Peng ăși atacă mama, după ce aceasta la rândul ei, a ieșit și a făcut diverse acuzații la adresa familiei iubitului ei, Luca Reghecampf. Tânăra a primit inelul de la Luca Reghecampf atunci când fosta gimnastă și fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf au locuit, pentru o scurtă perioadă de timp, în casa Silvanei Peng.

ADVERTISEMENT

Asiana Peng i-a dat o replică dură, celei care i-a dat viață, prin intermediul Aceasta susține că nu și-a mai văzut mama din luna iulie, de când a dat licența. Își contrazice mama, care a declarat, în urmă cu doar o zi că a vorbit cu fata ei.

Tănăra a declarat că se înțelege foarte bine cu iubitul ei, Luca, dar și cu familia acestuia, Asiana aflându-se în acest moment în Grecia cu viitoarea ei soacră, Mariana Pffeifer, fosta soție a lui .

ADVERTISEMENT

„Făcând o glumă de pe TikTok, cu așa mama nici dușmani nu îți mai trebuie! Nu sunt răspunzătoare si nici nu rezonez cu declarațiile mamei. Nu-mi plac discuțiile fără sens si nici nu mă dau peste cap să apar prin presă.

Viața mea personală mă privește doar pe mine și nimeni n-are dreptul să își dea vreo părere, am depășit de mult perioada în care trebuia să fac cum mi se dicta. Mi-ar plăcea ca toată lumea să își vadă treaba ei”, a declarat Asiana Peng, pentru Click!

ADVERTISEMENT

Asiana Peng: „Avem 20 de ani, nu este vorba despre nici un soi de nuntă!”

Asiana își anunță mama că nu intenționează să se căsătorească încă, cu Luca Regehcampf, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Marianei Pffeifer, întrucât sunt prea tineri. Tânăra se plânge de mama pe care o are, că este aspră și nu rezonează cu aceasta. În schimb, Asiana își laudă tatăl, pe care îl consideră un om bun.

„Mi-a dat Dumnezeu așa mamă! Nu mă caracterizează! Avem 20 de ani, nu este vorba despre nici un soi de nuntă! Eu nu vorbesc cu ea. Ea zice că nu a primit nici o invitație, nu știu despre ce invitație e vorba! Eu știu ce aluat este ea, e dusă în extrem. O zice că e o obligație. Ea este aspră, nu rezonăm, este total opusul nostru.

ADVERTISEMENT

Tata, în schimb, este pâinea lui Dumnezeu. Mama are nebunii din astea. Nu cred că astea sunt lucruri făcute de un om normal la cap. Eu sunt un om cerebral, nu mă văd făcând așa ceva. Ei i se pare firesc, toți sunt strâmbi și ea e cea mai bună. Ea vrea musai să mă căsătoresc, suntem ca în poveștile din 1900! Ea pe Luca mereu l-a plăcut|,a mai declarat Asiana Peng.

ADVERTISEMENT

Asiana Peng: “E circ mare cu ea”

Asiana Peng a mai mărturisit că ea nu a mai vorbit cu mama sa de o lună de zile și este deranjată că prin atitudinea acesteia, îi face rău iubitului ei, Luca și familiei acesteia.

“Eu, din iulie, nu am mai vorbit cu ea, ea cu Luca rezonează și cu mine sau fratele meu nu e ok, decât dacă are nevoie de noi. E circ mare cu ea. Îmi pare rău și mă doare că, involuntar, îi fac rău lui Luca și familiei lui. Înainte plângeam și mă învinovățeam pe mine. Nu am făcut nimic, m-am lăsat de gimnastică și mi-am văzut de școală. Am terminat școlile, acum vreau să-mi găsesc un rol în viață, nu să bâzâi”, a mai spus Asiana.

Tânăra a mai dezvăluit că a plecat de la , pentru că se certainly mere cu femeia care i-a dat viață. Mai spune că a citit cărți de psihologie să o poată înțelege dar nu reușește.