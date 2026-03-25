Asistență de gală la Turcia – România! Erdogan va fi prezent pe stadionul lui Beșiktaș. Care e marele pericol

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, va fi prezent pe arena din Beșiktaș la partida contra României. Ce măsuri de siguranță se vor lua la intrarea pe stadion
Ciprian Păvăleanu
25.03.2026 | 20:30
Erdogan, președintele Turciei, va fi prezent la meciul contra României. Foto: Hepta.ro
Turcii simt că pot ajunge la un Campionat Mondial după o pauză uriașă de 24 de ani. Ultima dată când a participat la turneul final, reprezentativa din „Țara Semilunii” a terminat pe locul al treilea, iar de la acea performanță nu a mai reușit să se califice pentru următoarele ediții. Cu ocazia barajului, președintele Erdogan (72 de ani) va fi prezent la semifinala de la Istanbul, contra României.

Erdogan, prezent pe stadionul din Beșiktaș la meciul de joi

Meciul dintre Turcia și România de la Istanbul se va bucura de un stadion plin, dar și de prezențe de gală. Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei încă din anul 2014, va fi prezent pe stadionul lui Beșiktaș unde elevii lui Vincenzo Montella vor da piept cu „tricolorii” lui Mircea Lucescu.

Erdogan se află la conducerea țării de 23 de ani (11 ani ca prim-ministru și 12 ani ca președinte), iar în tot acest timp Turcia nu a mai participat la niciun turneu final de Campionat Mondial. Ultima participare datează din 2002, de la turneul organizat de Coreea de Sud și Japonia, când naționala lui Șenol Guneș, cu Hakan Șukur ca lider din teren, a obținut locul al treilea chiar în fața țării gazdă. Cu 3-2 a învins-o Turcia atunci pe Coreea de Sud, însă de atunci nu au mai cunoscut sentimentul participării la un Campionat Mondial, iar Erdogan este decis să fie prezent la meciurile decisive pentru îndeplinirea obiectivului, acela de a merge în SUA, Canada și Mexic, conform golazo.ro.

Ce măsuri de siguranță se vor lua pe stadion

Pentru această partidă, condițiile de securitate sunt unele excepționale. Mai mulți polițiști ai forțelor speciale vor patrula zona, iar numeroși agenți ai serviciilor secrete turce vor fi prezenți, de asemenea. Toate aceste lucruri sunt menite pentru a garanta siguranța președintelui Erdogan.

Se vor lua măsuri și pentru intrarea în stadion, acolo unde suporterilor străini nu li se va permite să pătrundă în interior doar cu biletul de acces, ci vor fi nevoiți să-și prezinte și pașaportul. De asemenea, locurile de parcare de la stadion au fost reduse semnificativ, iar toată lumea trebuie să se prezinte la arenă până la ora 17:00, mai explică sursa citată. Pericole de care și fanii români trebuie să țină cont.

România speră să provoace surpriza

Cu siguranță, România pleacă din postura de outsider în meciul de la Istanbul. Nu doar valoarea umitoare a jucătorilor turci este de speriat, însă fanii turci vor avea un cuvânt de spus în acest duel. Totuși, Mircea Lucescu este încrezător în elevii săi și crede că „tricolorii” le pot ține piept vedetelor lui Montella:

„Meciul se joacă mâine, până atunci nu știe nimeni ce jucător va intra în teren. Pregătirea nu se face doar pentru echipa care a obținut până acum rezultate, ci și pentru ceilalți care sunt în jurul ei. Indiferent de cine va juca, fotbaliștii noștri au destulă valoare pentru a-și domina adversarul în meciul direct”, a dezvăluit selecționerul echipei naționale, la conferința de presă.

Antrenament oficial România
Fotografie din timpul antrenamentul oficial al „tricolorilor” de la Istanbul. Foto: FANATIK
