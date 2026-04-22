Asociația Roma For Democracy a răbufnit după ce U Craiova – Dinamo se dispută cu spectatori: ”Facem plângere penală. În alte țări suspendau 5 etape!”

”Alb-albaștrii” au riscat să joace fără spectatori partida U Craiova – Dinamo, însă au scăpat doar cu amendă. După anunțarea acestei decizii, FANATIK a contactat asociația Roma For Democracy, care apără drepturile rromilor din Europa, iar președintele organizației a avut un discurs extrem de dur.

Decizia ca U Craiova – Dinamo să se joace cu spectatori i-a înfuriat pe cei de la asociația Roma For Democracy

Președintele Roma For Democracy, Alin Banu, s-a arătat indignat de faptul că Universitatea Craiova a scăpat cu o sancțiune minimă după de la întâlnirea cu Rapid și a anunțat că va depune o plângere penală la Parchet.

”Nu este posibil să nu se ia nicio măsură după ce s-a întâmplat la meciul cu Rapid. Cluburile au putere de coerciție asupra fanilor, le pot stopa finanțările pentru că știm că multe cluburi finanțează galeriile. În alte țări după un scandal de genul ăsta se închid stadioanele și se joacă fără spectatori 3, 4, 5 etape.

Asta aduce niște prejudicii financiare și de imagine cluburilor. Afectează de asemenea sponsorii și drepturile de televiziune și nu e de joacă. Suspendarea ar trebui să fie una din măsuri și probabil s-ar mai potoli. Dar dacă nu se ia nicio măsură?

Noi am avut tot felul de demersuri, am depus plângeri penale împotriva celor de la Dinamo și ne vom deplasa și la Craiova unde vom depune la Parchet o plângere penală împotriva clubului în urma acestor mesaje de la meciul cu Rapid”, a declarat Banu, pentru FANATIK.

Atac frontal la adresa FRF

Conducătorul organizației neguvernamentale pentru drepturile minorității rrome a precizat că a încercat să aibă discuții în acest sens și cu cei de la Federația Română de Fotbal, însă de fiecare dată a fost îndrumat către alte instituții.

”Am încercat tot felul de întâlniri cu FRF și ni s-a spus că nu ține neapărat de competența lor și au încercat să ne direcționeze către alte instituții precum cele ale observatorilor sau arbitrilor, ori către Jandarmerie. Concluzia noastră e că FRF încearcă să se absolve de orice vină.

Există o politică la nivel de FIFA și UEFA: ‘Spuneți nu rasismului’. Aplicarea unde e? Am avut o întâlnire cu Andrei Nicolescu de la Dinamo unde și-au luat tot felul de angajamente împotriva discriminării. Cei de la Dinamo și cluburile susțin însă că ei nu au niciun control asupra galeriilor.

Vorbim de rasism în fotbal și există tot felul de mecanisme înainte de a intra pe stadion. Clubul organizator, împreună cu Jandarmeria, pot verifica toate aceste bannere. Aici nu mai vorbim de rivalitate, e vorba de 2 milioane de rromi care se simt profund jigniți de astfel de comportamente”, a mai spus el.

Galeriile, susținute financiar de partidele extremiste

Alin Banu este de părere că toate aceste galerii au în spate o susținere a partidelor extremiste din România și a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că democrația este pusă în pericol prin astfel de manifestări și nesancționarea lor.

”La Dinamo au fost probleme și în metrou, în drum spre stadion, și au fost rromi care s-au simțit în pericol, nu doar jigniți. A crescut teama în comunitățile noastre în contextul în care este un trend ascendent la nivel european în privința extremismului, cu largul concurs al statului român.

Rromii sunt cea mai vulnerabilă categorie. Sunt membri ai galeriilor care fac parte din grupări neo-legionare și în perioada alegerilor chiar am primit amenințări cu moartea din partea acestor mișcări. Partidele extremiste din Romania, precum AUR și altele, îi susțin și îi încurajează să aibă aceste manifestări.

Integritatea democrației din România este în pericol și știm că aceste partide finanțează galeriile de fotbal. Este un cântec despre exterminarea rromilor la Auschwitz cântat în peluzele din România”, a afirmat președintele Roma For Democracy.

Roma For Democracy vrea să ducă problema la Parlamentul European

Reprezentatul asociației a mărturisit că a avut discuții cu șefii lui Dinamo după incidentele rasiste care l-au vizat pe atacantul Universității Craiova, Ștefan Baiaram, vrea stabilirea unui col al galeriilor și a anunțat că va merge chiar și în Parlamentul European pentru a opri astfel de manifestări.

”La Craiova am văzut cum s-a luat în derâdere o întreagă cultură, cu staborul, copilul nedorit și așa mai departe. Toate astea afectează, jignesc și desconsideră, creează tensiune și distrag atenția de la adevăratele probleme, polarizează societatea românească. Eu nu înțeleg cum e posibil pentru că există rromi în toate galeriile.

Dinamo a promis că vor face un video cu mesaje împotriva rasismului ale jucătorilor. Noi vrem ca FRF să susțină crearea unui cod al galeriilor, în care astfel de incidente să nu mai existe, iar Dinamo să fie primul club semnatar al acestui cod de etică.

Vom merge la Craiova să depunem plângere și împotriva tuturor galeriilor care vor mai avea astfel de scandări. Tragem un semnal de alarmă pentru FRF. Am depus petiții și către FIFA și UEFA și suntem gata să mergem până la Parlamentul European în cazul în care va fi nevoie.

Am văzut la ce tratament este supus pe stadioane și Ștefan Baiaram. Noi ne-am gândim și la niște voci puternice care ar putea lua atitudine precum Ilie Dumitrescu, dar nu știu dacă vrea să își asume etnia”, a afirmat Alin Banu, pentru FANATIK.

Mesaj ferm pentru FRF și LPF

În încheiere, președintele asociației Roma For Democracy a cerut ca FRF și LPF să se implice mult mai mult în această problemă, deoarece de la scandări și bannere se poate ajunge foarte rapid la lucruri mai grave.

”E momentul ca LPF și FRF să intervină, să termine cu aruncatul pisicii dintr-o parte în altă. Nu e un gest de maturitate și nici de profesionalism din partea acestor instituții care ar trebui să protejeze suporterii mai presus de orice. România trebuie să dea un exemplu de intervenție cu privire la rasism, nu să fie oaia neagră a Europei.

Dacă FRF nu își asumă asta, atunci stau și mă întreb oare ce fac ei? Repet, de la scandări și amenințări online se poate ajunge la lucruri mult mai grave. Este un foc mocnit. Toate galeriile merg pe străzi în grupuri mari și pot apărea incidente. Sunt făcute plângeri și la CNCD de către alte entități”, a explicat Alin Banu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Universitatea Craiova a scăpat de suspendare

Meciul Universitatea Craiova – Rapid 1-0, din etapa a 5-a a play-off-ului SuperLigii, a fost marcat de o serie de bannere rasiste afișate de galeria oltenilor. Poliția a anunțat că s-a autosesizat în urma acestor derapaje și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

După ce scandalul a luat amploare, și au explicat faptul că toate bannerele au fost adresate rivalilor de la Rapid și nu sunt altceva decât ”înțepături ironice” între suporteri.

În plan sportiv, cazul a fost judecat la Comisia de Disciplină a FRF. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, , considerând că este prima abatere de acest gen.