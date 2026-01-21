Asociațiile de proprietari, lovite de blocajul E-BLOC. Soluția ar putea veni de la stat: ”Ar trebui să dezvolte o platformă”

ADVERTISEMENT

Plata întreținerii a devenit, peste noapte, o problemă pentru mii de români. După blocarea platformei E-BLOC, asociațiile de proprietari caută soluții pentru a evita haosul financiar. O variantă de rezervă ar putea veni chiar de la stat, prin extinderea serviciilor oferite de Ghișeul.ro.

E-BLOC, suspendat. Cum pot fi salvate plățile la întreținere prin Ghișeul.ro

Serviciu online E-BLOC, folosit de mii de asociații de proprietari pentru plata online a întreținerii, a intrat într-un blocaj temporar, după ce Banca Națională a României a decis suspendarea serviciului de procesare a plăților. Măsura a intrat în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026 și afectează exclusiv posibilitatea de a face plăți online prin E-BLOC.RO.

Decizia BNR a fost luată în urma unei solicitări formulate chiar de XiSoft Servicii SRL, compania care administrează portalul, care a cerut clarificări privind încadrarea legală a serviciilor sale. După analiză, autoritatea de supraveghere a stabilit că platforma nu se încadrează într-o excepție legală. Mai mult, a cerut oprirea imediată a serviciilor de plată, solicitare cu care operatorul a anunțat că se conformează.

Ce se întâmplă cu banii deja achitați

În ceea ce privește banii deja plătiți, reprezentanții E-BLOC dau asigurări că toate tranzacțiile procesate înainte de suspendare vor fi finalizate, iar asociațiile de proprietari își vor primi sumele, fără riscul pierderii fondurilor.

Asociațiile sunt însă nevoite să se adapteze rapid. Ele sunt sfătuite să retragă fondurile existente în conturile bancare IBAN sau să le folosească pentru plata facturilor curente. Aplicația rămâne funcțională doar pentru gestionarea sumelor deja existente, nu și pentru încasări noi.

Până la clarificarea situației, , transfer bancar direct sau prin alte platforme autorizate.

Platforma E-BLOC avea obligații legale neîndeplinite

În acest context, l-am contactat pe analistul economic Adrian Negrescu, care explică faptul că situația sistemului digital E-BLOC nu este una apărută peste noapte. Potrivit acestuia, compania care administrează avea de mai mult timp obligația legală fie să se autorizeze ca operator de plăți, fie să colaboreze cu un procesator licențiat.

„Problema platformei E-BLOC nu este una nouă. Compania care administrează această platformă dedicată asociațiilor de locatari avea de mult obligația de a respecta legislația în vigoare. Adică, ori de a se înregistra ca operator de plăți, ori de a lucra cu un procesator licențiat.

Cred că, după decizia BNR, lucrurile vor intra rapid în normalitate și firma va găsi soluții pentru a respecta legislația plăților din România”, a dezvăluit consultantul, pentru FANATIK.

Banii plătiți rămân în siguranță. Ce trebuie să facă asociațiile

Totodată, Negrescu subliniază că fondurile deja plătite nu sunt în pericol, iar firma care gestionează sistemul nu se confruntă cu probleme financiare sau de insolvență. Până la intrarea în legalitate, el recomandă asociațiilor de proprietari să își informeze membrii despre posibilitatea de a plăti întreținerea direct în contul asociației, ca metodă sigură de a evita blocajele financiare.

„Oamenii trebuie să știe că plățile pe care le-au făcut nu sunt în pericol. Firma nu a intrat în incapacitate de plată, nu par să existe probleme de insolvență etc. Odată cu rezolvarea problemei licenței de plăți, sper ca situația să revină la normal.

Între timp, asociațiile de proprietari au obligația de a-și informa membrii că pot plăti întreținerea direct în contul asociației, cu precizarea numelui și apartamentului beneficiarului. E o modalitate simplă prin care poate fi evitat orice blocaj financiar”, a mai menționat expertul în economie.

Statul ar putea prelua plata întreținerii printr-un sistem digital pe Ghișeul.ro

Expertul în finanțe sugerează că o soluție ar putea veni chiar de la stat. Mai exact, acesta crede că Autoritatea pentru Digitalizarea României ar putea dezvolta . Astfel li se oferă românilor posibilitatea de a plăti întreținerea într-un ecosistem digital sigur și gestionat de stat, cu condiții mai transparente și mai stabile, transmite Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

„Cred că și statul român ar putea să se implice în această situație. Autoritatea pentru Digitalizarea României ar trebui să dezvolte o platformă similară E-BLOC pe Ghișeul.ro și astfel să dăm șansa oamenilor să își plătească întreținerea într-un ecosistem software gestionat de stat. Și, sper eu, în condiții mai bune”, oferă ca soluție economistul Negrescu.