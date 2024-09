Aspectul bizar remarcat de Cristi Manea în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2: „Mingile erau cam dezumflate!”

Cristi Manea a reacționat la finalul jocului de la Clinceni. Fundașul giuleștenilor a remarcat o eroare importantă.

Aspectul bizar remarcat de Cristi Manea în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2

Echipa lui Marius Șumudică a plecat cu trei puncte mari din deplasarea cu Unirea Slobozia grație dublei lui Rareș Pop. Partida a fost una spectaculoasă, dar a conținut și o mare eroare tehnică.

Mai exact, Cristi Manea a dezvăluit că atât el cât și Cristi Săpunaru au semnalat faptul că mingile utilizate nu erau umflate la capacitatea maximă. Fundașul giuleștenilor a spus totul după meci.

„E greu când te egalează echipa adversă, dar noi ne-am păstrat calmul și am avut încredere că vom reveni. Chiar asta am vorbit la pauză, că nu are cum să nu intre.

„Mingile erau cam dezumflate de la încălzire. Am simțit asta!”

(n.r. ce a spus Marius Șumudică) Ne-a felicitat și ne-a spus să mai legăm 3-4 victorii. Incredibilă atmosfera, parcă am jucat acasă. Sperăm să câștigăm și pe Giulești pentru că oamenii ăștia chiar merită.

S-a văzut și în această seară că am jucat mult mai bine decât meciul trecut de acasă. Și în meciul trecut am început foarte bine, dar am primit acel gol stupid și am avut plumb în ghete. Mingile erau cam dezumflate de la încălzire. Am simțit asta. Parcă mergea mai greu când am fost egalați și aveam nevoie de gol.

(n.r. ce a adus Marius Șumudică la Rapid) Spiritul și agresivitatea”, a declarat Cristi Manea după victoria importantă obținută de Rapid în deplasare cu Slobozia.

Rareș Pop, eroul Rapidului

Fotbalistul l-a răsplătit pe Marius Șumudică pentru titularizarea cu Slobozia. Acesta a deschis scorul în minutul 24, din pasa lui Christensen.

În repriza secundă, fostul atacant al celor de la UTA Arad a lovit din nou. Rareș Pop a fost servit perfect de către Burmaz și a șutat apoi violent sub bara transversală, aducând fericire maximă în rândul suporterilor rapidiști prezenți.