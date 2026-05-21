Aspectul care a făcut diferența pentru Cristi Chivu la Inter: „Are calități prețioase, pe care Aristotel le-ar fi apreciat”. Italienii i-au dedicat un documentar antrenorului român

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu (45 de ani) a avut un impact uriaș la Inter, reușind să câștige eventul în Italia încă din primul său sezon ca tehnician al „nerazzurrilor”. Italienii au fost extrem de impresionați de antrenorul român, iar postul Sky Sports a dedicat un scurt documentar stilului de comunicare folosit de tehnicianul român după sosirea pe banca „nerazzurrilor”.

Italienii i-au dedicat un documentar lui Cristi Chivu. Pe ce aspect s-au concentrat

Postul italian s-a folosit de expertiza Laurei Suardi, o profesoară de retorică din Milano, pentru a analiza modul în care antrenorul român a comunicat atât cu elevii săi, cât și cu presa. „Sunt doi Cristian Chivu în același sezon. Dar nu e o revelație. El însuși știe asta foarte bine, atât de mult încât a trecut cu vederea în ceea ce a devenit conferința de presă care i-a certificat schimbarea de haine, cea cu ‘Nu sunt idiot’.

ADVERTISEMENT

Chivu a crescut, a luat-o pe un drum și a început cu prudență. Și într-adevăr, de fiecare dată când a răspuns la întrebările jurnaliștilor, a transmis acea senzație de timp dilatat și relaxare tipică celor ce știu să ia lucrurile vieții (în special, pe cele mai importante dintre cele mai puțin importante) cu ușurință”, a transmis aceasta pentru în cadrul documentarului publicat la o zi după ce .

Cum s-a „Mourinho-izat” Cristi Chivu după numirea la Inter

Profesoara de retorică a subliniat calitățile antrenorului român, care „ar fi fost apreciate de Aristotel”, dar și modul în care acesta i-a călcat pe urme fostului său antrenor, Jose Mourinho, în relația cu presa. „Bine ai venit la Inter, Cristian Chivu. O lume în care, însă, trebuie să te confrunți cu controverse săptămânale, cu lumina reflectoarelor, cu întrebările rău intenționate menite să atragă atenția. Și, în consecință, chiar și cineva ca el începe să se schimbe, să se adapteze la realitate, să răspundă cu aceeași monedă. În practică, devine Mourinho-izat.

ADVERTISEMENT

Are calități prețioase, pe care Aristotel le-ar fi apreciat, pentru că le considera necesare pentru a convinge. Naturalețea e cea mai tare a lui Chivu. Cuvântul folosit cel mai des de Chivu după meciuri a fost ‘grupul’. Reușește prin vorbe simple să definească o autoritate foarte sobră. E foarte credibil și transmite mereu mesaje de încurajare și de forță, după momentele grele, care au împărțit lumea în două tabere, cum a fost celebrul scandal cu Bastoni și Kalulu”, a spus Laura Suardi. .

ADVERTISEMENT

Cum l-a schimbat accidentul grav pe Cristi Chivu

În ianuarie 2010, Cristi Chivu era implicat într-un incident extrem de grav după ce s-a lovit cap în cap cu atacantul Sergio Pellissier într-o partidă dintre Inter și Chievo, acesta fiind motivul din cauza căruia fostul fundaș a evoluat cu o cască de protecție până la finalul carierei. Laura Suardi s-a pronunțat cu privire la modul în care acest lucru a afectat atitudinea și gândirea lui Chivu: „Nu joacă un rol, nu interpretează un personaj, ci sunt valorile în care crede cu adevărat.

ADVERTISEMENT

Se simte legătura afectivă față de Inter, nu e un mesaj construit. Are niște alegeri extrem de clare în comunicare, pronumele preferat e ‘noi’, nu este ‘eu’, pentru el este vorba despre meritul echipei. Comunicarea lui e controlată și e ceva normal. Un semn de seriozitate, de responsabilitate. El a declarat că accidentul care l-a trimis între viață și moarte l-a făcut ‘să-și piardă ego-ul’. Din punctul meu de vedere, acel episod dramatic i-a dăruit însă mai mult. L-a făcut să gândească și să vadă totul în perspectivă”.