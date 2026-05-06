Aspectul care arată că Gică Hagi a fost mai bun decât Nicolae Dobrin și Ilie Balaci: „După asta se judecă în final”

Academician Prof. Dr. Irinel Popescu este unul dintre cei mai renumiți chirurgi specializați în hepatologie la nivel mondial, și în același timp, un pasionat de sport, și de fotbal în mod special. Originar din Filiași și un mare simpatizant al Universității Craiova, membrul titular al Academiei Române cu începere din anul 2013 a transmis, așa cum era și firesc de altfel în contextul dat, că a fost un mare admirator al lui Ilie Balaci, în mod evident cu începere din perioada în care fostul mare fotbalist scria istorie în tricoul echipei din Bănie.

Gică Hagi, peste Nicolae Dobrin și Ilie Balaci ca performanțe, în opinia renumitului chirurg Irinel Popescu

Cu toate acestea însă, a apreciat că totuși nu se poate spune despre Balaci că este cel mai mare fotbalist român din istorie. Făcând o comparație între acesta, , a opinat că, în baza performanțelor propriu-zise obținute de ei de-a lungul timpului, acest statut ar trebui să îi fie acordat fără îndoială „Regelui”.

„Nu pot să spun Balaci, deși evident că l-am admirat foarte mult. Culmea, am avut și o relație profesională la un moment dat cu regretatul Ilie Balaci. Da, mă rog, nu a fost o operație majoră. În final, trebuie totuși să ținem cont de rezultate. Talentul e o componentă importantă fără doar și poate, dar evaluarea unui fotbalist, nu numai a unui fotbalist, se judecă în final după rezultate. Și, dintre cei pe care i-ați menționat, evident că Gică Hagi a avut de departe cele mai…”,

De ce depinde succesul lui Gică Hagi ca selecționer al României

Cu aceeași ocazie, Irinel Popescu a comentat și acest subiect și a apreciat că, pentru a avea parte de succes în , „Regele” trebuie să pună la punct mai multe aspecte foarte importante: „Nu știu, mi-e greu să mă pronunț. Sunt lucruri diferite. Hagi a fost un mare jucător. Câteodată nu e același lucru și nu înseamnă că dacă ai fost mare jucător o să fi și mare antrenor. Și invers. E o meserie diferită. Trebuie să știi să stăpânești vestiarul. Trebuie să știi să te adaptezi echipei adverse.

Sunt multe. Plus că în ziua de azi a început să fie cuantificată din ce în ce mai mult valoarea echipelor. Turcia ne-a evaluat de curând, înaintea meciului de la Istanbul. Și presa turcă a scris: ‘Noi suntem o echipă de 400 de milioane, România numai de 100’. Deci diferența e clară”.