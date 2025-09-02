Assad a plecat din România! Atacantul Universității Craiova, decizie de ultimă oră după ce a ratat convocarea la echipa națională

Sport

Assad Al-Hamlawi, vedeta din atacul Universității Craiova, a plecat pentru câteva zile din România. De ce a luat această decizie.
02.09.2025 | 23:29
02.09.2025 | 23:29
Assad Al-Hamlawi, atacantul adus în această vară în Bănie, care a impresionat în primele sale meciuri pentru Universitatea Craiova, a ratat convocarea la naționala Palestinei, după ce a suferit o accidentare. El profită de câteva zile libere și a plecat din România.

Assad, noul star din Superliga României, a plecat în Grecia. Ce face la Atena atacantul Craiovei

Atacantul palestinian a ratat meciul din ultima etapă din Superliga, jucat de Universitatea Craiova la Botoșani, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Assad a fost menajat, întrucât a acuzat probleme medicale după returul din play-off-ul UEFA Conference League cu Başakşehir.

Vârful lui Mirel Rădoi a ratat convocarea la echipa națională a Palestinei, care va juca în luna septembrie un amical cu Malaezia. Vârful din Bănie a fost inclus pe lista inițială, însă accidentarea recent suferită i-a stricat planurile.

Acum, atacantul oltenilor profită la maximum de câteva zile libere, după perioada de foc din ultimele săptămâni, și se relaxează în Grecia. Assad a postat o serie de fotografii pe contul său de Instagram din Atena. Vârful palestinian a vizitat portul din Pireu.

Sorin Cârțu: „Noi sperăm și la mai bine din partea lui”

„E atacant bun. Are momente în joc când se exprimă chiar ca un atacant. V-am spus chiar de la faza de la meciul cu FC Argeș. Acum a avut iar un moment de inspirație, s-a exprimat chiar ca un atacant. L-a jenat puțin pe apărătorul advers, îl scoate puțin de pe traiectorie. Șmecherie de atacant care nu ți-o fluieră nimeni, iar execuția a venit imediat. Foarfecă cu spatele la poartă, a făcut execuția care se impunea cât mai repede.

Noi sperăm și la mai bine din partea lui și a celorlalți. La început, este în căutarea unor relații de joc cu coechipierii. Sunt antrenamente puține care s-au făcut până acum cu coechipierii. El a ieșit mai mult în evidență prin aceste jocuri. Sperăm la bine cu el. Este un câștig mare, la fel cum este și cu portarul Isenko”, spunea Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

