Assad a scris istorie la Universitatea Craiova după golul cu Getafe! Performanța uriașă cu care i-a egalat pe Balaci și Geolgău. „Cred că am fost echipa mai bună”

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Universitatea Craiova a făcut o figură foarte frumoasă la debutul în faza principală a UEFA Conference League. Campioana României a obținut un punct în confruntarea cu Getafe. Singurul gol al formației din Bănie a fost marcat de Assad. Atacantul palestinian a devenit al doilea cel mai bun marcator al oltenilor în cupele europene!

Palestinianul care scrie istorie în Bănie! Assad a ajuns lângă Balaci și visează să doboare recordul lui Cârțu

Assad a fost atacantul ales de Filipe Coelho în primul „11” pentru duelul de foc cu Getafe, din Conference League, iar palestinianul l-a răsplătit pe portughez pentru încrederea acordată. În minutul 59 al confruntării de pe „Ion Oblemenco”, vârful a deschis scorul cu o finalizare frumoasă cu stângul, din afara careului, la care portarul advers nu a putut interveni.

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a intrat, după această reușită, în istoria clubului din Bănie! Assad i-a egalat pe Ion Geolgău, Ilie Balaci și Ștefan Baiaram și a urcat pe locul doi în clasamentul celor mai buni marcatori ai Universității Craiova în cupele europene, cu 8 reușite! Mai impresionant este faptul că Assad se află abia la al doilea său sezon în Bănie și are timp să urce pe prima poziție în acest clasament.

Titlul de golgheter al Universității Craiova în cupele europene îi aparține lui Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului din Bănie, care a reușit să marcheze de 11 ori! Ion Geolgău, Ilie Balaci, Assad și Ștefan Baiaram au câte 8 reușite, iar Rodion Cămătaru completează podiumul, cu 6 goluri.

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Și Nsimba, un alt atacant care s-a aflat în lotul Craiovei pentru meciul cu Getafe, este în topul celor mai buni marcatori ai Universității în cupele europene. Vârful francez a reușit până în acest moment să înscrie de cinci ori și speră să urce în clasament și să se apropie de Assad și Ștefan Baiaram.

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Ce a declarat Assad la finalul jocului. Atacantul Craiovei e idol în Palestina

Atacantul a strălucit în această toamnă la echipa națională, iar fanii săi urmăresc cu mare interes fiecare evoluție a vârfului Universității Craiova. Pe rețelele de socializare, mai multe pagini dedicate fotbalului palestinian prezintă constant cifrele și performanțele jucătorului, care a devenit un adevărat fenomen.

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„Simt că am făcut un meci foarte bun. Am mai avut câteva ocazii. Trebuie să fim mândri de ce am reușit în seara asta și să ne concentrăm pe ce urmează. La gol a fost instinct. Am vrut să încerc poarta. Cred că am fost echipa mai bună astăzi. Eu zic că am jucat mai bine decât ei. Am avut multe ocazii. Trebuie să jucăm din ce în ce mai bine. Se poate vedea că au o calitate individuală mai bună, clar, dar nu este o diferență exagerată. Ne-am descurcat foarte bine. Am arătat deja că suntem într-o perioadă bună. Vom încerca să corectăm micile greșeli”, a declarat Assad la finalul jocului, conform