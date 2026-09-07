Assad a spart gheața în acest sezon! Atacantul Craiovei, dublă și gol de pus în ramă cu Universitatea Cluj

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Universitatea Craiova a învins-o fără probleme pe Universitatea Cluj, iar Assad Al Hamlawi a jucat un rol cheie în această victorie. Pentru început l-a învins pe Lefter cu un șut de senzație din interiorul careului, imposibil de scos (’53).

Assad Al Hamlawi, omul meciului cu Universitatea Cluj: a înscris primele două goluri ale sezonului

. În prima oră de joc, Assad a atins mingea de 21 de ori și a trimis 3 șuturi pe poartă din 4 încercări. Evident, două dintre acestea au fost goluri.

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14.106 fani au asistat la umilința administrată de olteni Universității Cluj, scor 4-0 la final. A fost un meci special în care s-a ținut un moment de reculegere pentru cel care a fost Nae Ungureanu, legenda Craiovei. Au participat la acest moment special și jucătorii Cluj.

Mai mult, antrenorul Filipe Coelho a ajuns la al 50-lea său meci pentru olteni, în timp ce Alex Cicăldău a bifat a 200-a prezență. Amândoi au fost sărbătoriți și au primit tricouri speciale. De menționat ieșirea nervoasă a lui Cristiano Bergodi, revenit chiar după o suspendare.

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Assad, aproape să obțină un penalty pentru Universitatea Craiova în minutul 21 al partidei cu ”U” Cluj

Astfel, antrenorul italian a luat cartonașul galben după ce a făcut o criză de nervi din cauza unei decizii de arbitraj. Mai exact, un presupus fault al lui Mendy, care scăpase alături de coechipierii săi pe un contraatac periculos. Îngăduitor, arbitrul partidei George Roman l-a avertizat pe Bergodi, abia revenit după suspendare.

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Cât despre atacantul palestinian Assad Al Hamlawi, acesta a cerut lovitură de la 11 metri în minutul 21 al partidei, după ce a căzut în careu după un duel cu Alex Chipciu. Deși arbitrul Roman a lăsat jocul să continue, Gică Craioveanu a considerat că era penalty pentru Craiova.

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„De la spate, da. La mijlocul terenului e fault clar. Clar! Se vede mai ales gestul. Pentru mine e penalty la Assad”, a spus Gică Craioveanu în direct la Digi Sport.