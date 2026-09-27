ADVERTISEMENT

Assad Al-Hamlawi (25 de ani) traversează o perioadă de vis. Forma bună a atacantului de la Universitatea Craiova a fost confirmată și la naționala Palestinei, acolo unde a înscris primul său gol. După reușita din meciul cu Noua Zeelandă, Al-Hamlawi a primit o poreclă interesantă din partea conaționalilor săi.

Ce poreclă a primit Assad Al-Hamlawi în Palestina

Assad Al-Hamlaw continuă forma excelentă arătată în sezonul precedent, când a înscris 16 goluri, a oferit 4 pase decisive și a reușit eventul alături de Universitatea Craiova. , iar prestațiile sale nu au trecut neobservate. Al-Hamlawi a fost convocat la echipa națională a Palestinei de selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani). Născut și crescut în Suedia, într-o familie de origine palestiniană, atacantul campioanei României a ales să reprezinte Palestina la nivel internațional. În această perioadă, reprezentativa palestiniană se află în China, unde are programate trei partide de verificare până la începutul lunii octombrie.

ADVERTISEMENT

Assad Al-Hamlawi a început ca titular primul meci de verificare disputat de Palestina în China, împotriva Noii Zeelande, selecționată prezentă la Campionatul Mondial din această vară. Duelul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar atacantul Universității Craiova și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

după o fază pornită dintr-un corner, iar evoluția sa i-a cucerit rapid pe suporteri. Fanii palestinieni au distribuit pe rețelele de socializare o imagine în care atacantul era prezentat drept „rege”, iar ulterior i-au găsit și o poreclă pe măsură: „Buldozerul”. Prestația din partida cu Noua Zeelandă îi poate aduce lui Al-Hamlawi o nouă titularizare. Înaintea meciului de luni cu Tadjikistan, presa arabă a scris că golgheterul Universității Craiova este așteptat să facă din nou parte din primul „11” al Palestinei.

ADVERTISEMENT

„Amicalul cu Noua Zeelandă a demonstrat forța ofensivă pe care a dobândit-o naționala cu Oday Dabbagh și Assad Al-Hamlawi în avanposturi. ‘Buldozerul’ palestinian, chemat din România, a înscris primul său gol pentru națională și deja și-a câștigat locul în echipa de start și pentru testul cu Tadjikistan”, a notat presa arabă.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Assad Al-Hamlawi la naționala Palestinei

După duelul de luni cu Tadjikistan, Palestina va mai disputa un singur meci de verificare în cadrul stagiului din China. Ultimul test al selecționatei pregătite de Ihab Abu Jazar va fi chiar împotriva reprezentativei țării gazdă. Partida China – Palestina este programată pe 2 octombrie și va încheia seria celor trei amicale disputate de palestinieni în această perioadă.

ADVERTISEMENT