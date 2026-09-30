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Assad Al-Hamlawi de la U Craiova, martorul unor scene uluitoare în Turcia! Ce au făcut fanii. Video

Assad Al-Hamlawi de la Universitatea Craiova, în centrul unor evenimente care au făcut instant înconjurul lumii! Ce s-a întâmplat în Turcia, la meciul jucat de Palestina
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.09.2026 | 23:20
Assad AlHamlawi de la U Craiova martorul unor scene uluitoare in Turcia Ce au facut fanii Video
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Assad Al-Hamlawi de la U Craiova, martorul unor scene uluitoare în Turcia. Foto: colaj Fanatik
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Assad Al-Hamlawi (25 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, a făcut parte din lotul naționalei din Palestina la meciurile amicale prilejuite de această pauză internațională. După ce a marcat două goluri contra echipei din Tadjikistan, fotbalistul oltenilor a participat, alături de colegii săi de la națională bineînțeles, la un eveniment cu totul unic.

Assad Al-Hamlawi, martor la scene uimitoare la amicalul Konyaspor – Palestina

Mai exact, miercuri seară Palestina a avut o partidă de pregătire în Turcia, contra celor de la Konyaspor, încheiată la egalitate, scor 2-2. Meciul a fost marcat de un manifest fără precedent pus în scenă de turci pentru cauza palestiniană, în mod evident în contextul războiului cu Israel din Fâșia Gaza.

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Ce s-a întâmplat la Konya, la evenimentul „Ziua Palestinei”

Suporterii lui Konyaspor au realizat mai multe scenografii de senzație și au afișat mai multe mesaje de susținere pentru palestinieni, în special pentru copiii de pe acel teritoriu. De asemenea, au aruncat, simbolic, mai multe jucării pentru ei în teren înainte de startul partidei. Nu în ultimul rând, în minutul 90, pe tabela stadionului a apărut mesajul: „Meciul se va încheia când Palestina va fi liberă”. 

De altfel, meciul chiar s-a încheiat, tot în mod simbolic firește, în minutul 89:59, iar jurnaliștii turci de la TRT Sport au venit ulterior cu următoarea explicație: „Meciul a fost încheiat în minutul 89:59, simbolizând faptul că în Palestina nu doar fotbalul e întrerupt și neterminat, ci și viețile, visele, copilăria”. 

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Bineînțeles, prin baza faptului că împart religia musulmană, turcii sunt aliații palestinienilor în „disputa” lor cu Israelul. Înainte de startul acestui amical, Assad Al-Hamlawi și coechipierii lui au ieșit pe teren pentru a-i saluta pe fanii lui Konyaspor. De asemenea, clubul turc a postat pe rețelele de socializare înainte de fluierul de start un mesaj extrem de elocvent în acest sens: „Bine ați venit acasă. Suntem aceiași suporteri, suntem de aceeași parte”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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