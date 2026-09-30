Assad Al-Hamlawi de la U Craiova, martorul unor scene uluitoare în Turcia! Ce au făcut fanii. Video

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Assad Al-Hamlawi (25 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, a făcut parte din lotul naționalei din Palestina la meciurile amicale prilejuite de această pauză internațională. După ce , fotbalistul oltenilor a participat, alături de colegii săi de la națională bineînțeles, la un eveniment cu totul unic.

Assad Al-Hamlawi, martor la scene uimitoare la amicalul Konyaspor – Palestina

Mai exact, miercuri seară Palestina a avut o partidă de pregătire în Turcia, contra celor de la Konyaspor, încheiată la egalitate, scor 2-2. Meciul a fost marcat de un manifest fără precedent pus în scenă de turci pentru cauza palestiniană, în mod evident în contextul războiului cu Israel din Fâșia Gaza.

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Ce s-a întâmplat la Konya, la evenimentul „Ziua Palestinei”

Suporterii lui Konyaspor au realizat mai multe scenografii de senzație și au afișat mai multe mesaje de susținere pentru palestinieni, în special pentru copiii de pe acel teritoriu. De asemenea, au aruncat, simbolic, mai multe jucării pentru ei în teren înainte de startul partidei. Nu în ultimul rând, în minutul 90, pe tabela stadionului a apărut mesajul: „Meciul se va încheia când Palestina va fi liberă”.

🇹🇷🇵🇸 À 𝗞𝗢𝗡𝗬𝗔, 𝗟𝗘𝗦 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗘𝗦 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗗’𝗨𝗡 𝗦𝗘𝗨𝗟 𝗖Œ𝗨𝗥 ! ❤️ Les supporters de Konyaspor ont réalisé de magnifiques tifos, reprenant des images marquantes de la guerre à Gaza, pour une soirée placée sous le signe de la solidarité avec la Palestine.… — Lives Foot (@livesfoot)

🇹🇷🇵🇸 𝗗𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗧𝗦 𝗟𝗔𝗡𝗖É𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗘𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗜𝗘𝗡𝗦 À 𝗞𝗢𝗡𝗬𝗔 ! 🧸❤️ Avant le match amical entre Konyaspor et la Palestine, les supporters ont lancé des jouets sur la pelouse. Ceux-ci sont destinés aux enfants palestiniens. 🇵🇸🙏 Un… — Lives Foot (@livesfoot)

🇹🇷🇵🇸 Konyaspor-Filistin maçı 89:59’da sona erdi. 🕊️ Karşılaşma, “Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir.” anonsuyla noktalandı. — A Spor (@aspor)

De altfel, meciul chiar s-a încheiat, tot în mod simbolic firește, în minutul 89:59, iar jurnaliștii turci de la TRT Sport au venit ulterior cu următoarea explicație: „Meciul a fost încheiat în minutul 89:59, simbolizând faptul că în Palestina nu doar fotbalul e întrerupt și neterminat, ci și viețile, visele, copilăria”.

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Bineînțeles, prin baza faptului că împart religia musulmană, turcii sunt aliații palestinienilor în Înainte de startul acestui amical, Assad Al-Hamlawi și coechipierii lui au ieșit pe teren pentru a-i saluta pe fanii lui Konyaspor. De asemenea, clubul turc a postat pe rețelele de socializare înainte de fluierul de start un mesaj extrem de elocvent în acest sens: „Bine ați venit acasă. Suntem aceiași suporteri, suntem de aceeași parte”.