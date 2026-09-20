Sport

Assad, ironie maximă către jucătorii FCSB! Ilie Dumitrescu l-a auzit și l-a taxat: „Să faci declarații de-astea…”

Assad Al-Hamlawi i-a ironizat pe fundașii FCSB după victoria categorică a Craiovei. Gică Craioveanu a savurat replica, însă Ilie Dumitrescu l-a taxat în direct.
Alex Bodnariu
20.09.2026 | 06:13
Assad ironie maxima catre jucatorii FCSB Ilie Dumitrescu la auzit si la taxat Sa faci declaratii deastea
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„Fundașii lor dormeau!”. Ironia lui Assad care a făcut valuri după U. Craiova - FCSB 5-0
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Assad Al-Hamlawi a făcut spectacol atât pe teren, cât și la declarații după derby-ul cu FCSB. Atacantul Universității Craiova și-a ironizat adversarii, iar replica sa a stârnit reacții. Ilie Dumitrescu l-a taxat în direct.

„Fundașii lor dormeau!” Ironia lui Assad care a făcut valuri după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Assad Al-Hamlawi a fost omul meciului în victoria Universității Craiova în fața celor de la FCSB. Atacantul palestinian a făcut diferența pe „Ion Oblemenco” și a semnat două dintre golurile oltenilor. Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 29, după o repunere rapidă a lui Nicușor Bancu, iar în prelungirile primei reprize a lovit din nou.

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La finalul partidei, Assad Al-Hamlawi nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe adversari. Atacantul Universității Craiova a vorbit despre faza primului gol și a remarcat lipsa de reacție a defensivei roș-albastre. „Am văzut că fundașii lor centrali dormeau și m-am dus în spatele lor. M-am uitat la el (n.r. la Bancu), mi-a aruncat mingea și am rămas singur cu portarul. (n.r. Deci dormeau?) Sigur! (n.r. Ați umilit rivala?) După 5-0, mai e ceva de spus?”, a spus Assad, conform Digi Sport.

Gică Craioveanu a apreciat replica lui Assad Al-Hamlawi de la finalul derby-ului cu FCSB. Fostul mare fotbalist al Universității Craiova s-a amuzat copios după ce atacantul palestinian a spus că fundașii roș-albaștrilor „au dormit” la faza primului gol. Craioveanu a mers chiar mai departe și a precizat că a fost „nu declarația serii, ci a ultimilor cinci ani”.

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A mers prea departe Assad? Ilie Dumitrescu a intervenit după ironia la adresa FCSB

În schimb, Ilie Dumitrescu nu a gustat declarația lui Assad Al-Hamlawi. Fostul internațional român a considerat că astfel de cuvinte nu își au locul după un derby, indiferent de rezultatul de pe tabelă sau de rivalitatea dintre cele două echipe. Dumitrescu a taxat ironia atacantului Universității Craiova și a catalogat-o drept o dovadă de lipsă de fair-play.

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„Să faci declarații de-astea, nu… Dar, mă rog. Trebuie să-ți respecți adversarul. N-am auzit niciodată un atacant din Spania că a marcat pentru că au dormit adversarii. Din punctul meu de vedere, asta a fost problema FCSB-ului: dezorganizarea pe faza defensivă. Sunt probleme foarte mari. Chiar dacă ai un lot valoros, reacție la jocul fără minge nu există. Acest Muhar nu e număr 6, e număr 8, mai avansat”, a explicat Ilie Dumitrescu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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