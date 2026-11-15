Sport

Assad Al Hamlawi, dorit de cel mai titrat club din lume! Un oficial important va fi trimis la Craiova

Bogdan Mariș
15.11.2026 | 19:11
Assad Al Hamlawi dorit de cel mai titrat club din lume Un oficial important va fi trimis la Craiova
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Assad Al Hamlawi (26 de ani), atacantul Universității Craiova, este dorit de formația egipteană Al Ahly. FOTO: Sport Pictures
Assad Al Hamlawi ar putea să plece de la Universitatea Craiova în această iarnă, iar un club important își va trimite un oficial în România pentru a negocia mutarea.
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Assad Al Hamlawi (26 de ani) ar putea să părăsească Universitatea Craiova în această iarnă. Formația egipteană Al Ahly este interesată de transferul atacantului palestinian, iar Essam Serag, directorul de recrutare al clubului, ar urma să călătorească la Craiova în următoarea perioadă pentru a negocia mutarea.

Assad Al Hamlawi, dorit de formația egipteană Al Ahly

Presa din Egipt a dezvăluit că Al Ahly este extrem de interesată de Assad Al Hamlawi. Discuțiile cu Universitatea Craiova au început deja, iar directorul de recrutare al clubului, Essam Serag, ar urma să călătorească în România cu scopul de a finaliza transferul în perioada de mercato din ianuarie. „Essam Serag i-a contactat deja pe oficialii clubului Universitatea Craiova pentru a discuta despre cerințele financiare și despre condițiile în care l-ar ceda pe Assad Al Hamlawi, explorând posibilitatea ca transferul să se efectueze în ianuarie.

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Conducerea lui Al Ahly ia în considerare posibilitatea ca Essam Serag să călătorească în România în următoarea perioadă pentru a discuta direct cu oficialii clubului român într-un demers menit să accelereze negocierile și să ajungă la un acord final asupra tranzacției”, a notat publicația Egypt Times. În vară, Assad Al Hamlawi a fost dorit de Pyramids, o altă formație puternică din Egipt, însă Universitatea Craiova a solicitat 5 milioane de euro, iar transferul nu s-a concretizat.

Atacantul este un jucător atractiv pentru formațiile din Egipt deoarece nu ar ocupa un loc de extracomunitar datorită pașaportului său palestinian. Gică Craioveanu, un apropiat al patronului de la Universitatea, Mihai Rotaru, e de părere că Assad nu va fi vândut în această iarnă, de atacant fiind interesată inclusiv fosta adversară a oltenilor din Conference League, Getafe.

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Al Ahly, cel mai titrat club din istoria fotbalului

Al Ahly a câștigat de-a lungul timpului 125 de trofee pe plan intern și internațional, fiind cel mai titrat club din istoria fotbalului. Formația egipteană a cucerit 98 de trofee interne, 25 continentale și 2 intercontinentale. Gruparea din Cairo este urmată pe podium de Celtic, cu 122 de trofee, iar Rangers și formația nord-irlandeză Linfield au câte 118. „Granzii” din Uruguay, Nacional (112) și Penarol (108), și cei din Spania, Real Madrid (103) și Barcelona (102), completează lista formațiilor cu peste 100 de trofee câștigate în istorie.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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