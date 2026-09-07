Sport

După dubla din Craiova – U Cluj, Assad Al Hamlawi „i-a taxat” pe ardeleni: „Asta e tot ce pot spune despre meciurile cu ei”

Universitatea Cluj a fost victima preferată a Universității Craiova în ultima perioadă! Ce a spus Assad Al Hamlawi despre adversari după ce a înscris o „dublă” în meciul direct
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
07.09.2026 | 23:19
Dupa dubla din Craiova U Cluj Assad Al Hamlawi ia taxat pe ardeleni Asta e tot ce pot spune despre meciurile cu ei
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Assad Al Hamlawi a explicat care este mare diferență între U Craiova și U Cluj. Foto: Universitatea Craiova
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Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a înscris două goluri în poarta lui U Cluj, dintre care unul de kinogramă, iar Universitatea Craiova a câștigat cu 4-0. După ce oltenii le-au „suflat” trei trofee ardelenilor, formația antrenată de Cristiano Bergodi pare victima preferată a oltenilor, iar vârful palestinian a explicat care este marea diferență între cele două formații.

Unde se face diferența dintre Universitatea Craiova și U Cluj? Assad Al Hamlawi are răspunsul

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au intrat la vestiare cu egalitate pe tabelă, însă oltenii au luat cu asalt poarta lui Lefter imediat după pauză. În doar zece minute, elevii lui Coelho au înscris de 3 ori, iar primele două goluri au fost înscrise de același fotbalist: Assad Al Hamlawi.

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Astfel, palestinianul a spart gheața în acest sezon și a făcut-o în mare stil. Primul gol a fost o adevărată capodoperă, el reușind să înscrie printr-o execuție atipică unui vârf de careu. La finalul meciului, Assad a explicat care este, de fapt, diferența dintre U Craiova și U Cluj și de ce oltenii reușesc mereu să treacă de echipa lui Bergodi, indiferent de competiție.

„Am fost clar echipa mai bună de această dată și meritam victoria. Cred doar că avem foame de victorie mai mare decât ei în general, asta e tot ce pot spune despre duelurile directe cu U Cluj. A fost o lună grea, dar ne-am descurcat bine și sperăm să continuăm așa. Acum vrem să ne bucurăm de o perioadă fără prea multe meciuri și să ne liniștim.

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Eu cred că suntem mai buni decât sezonul trecut. Cred că suntem în competiție unul cu celălalt, ceea ce e foarte bine. Ne înțelegem bine, dar dacă unul marchează, evident că vreau și eu să marchez meciul viitor. Cel mai mult aștept meciul cu Brighton”, a declarat Assad Al-Hamlawi, conform Prima Sport. 

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Monday Etim explică de ce a părut că Universitatea Craiova „s-a distrat” cu U Cluj

La scorul de 4-0 nu se poate spune decât că Universitatea Craiova a defilat și că a avut un meci foarte ușor împotriva vicecampioanei U Cluj. Totuși, Monday Etim a explicat că lucrurile nu stau chiar așa, iar în spatele unui rezultat mare stau ore întregi de muncă asiduă:

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„A fost bine! Am reușit exact ce ne-am propus. Nu a fost ușor, trebuie să fii concentrat și să aplici indicațiile tactice. Am muncit foarte mult pentru a face să pară că a fost ușor. Este loc de mai bine, trebuie să încercăm să fim mai buni. Perfecți nu am fost, cu siguranță”, a declarat Etim la finalul meciului.

Etim după U Craiova - U Cluj 4-0

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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