Assad Al-Hamlawi, gata să plece de la Universitatea Craiova? ”Va face pasul la o echipă mai mare”

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Cu zece goluri marcate și o pasă decisivă reușită în 18 meciuri jucate pentru Universitatea Craiova în actuala stagiune, Assad Al-Hamlawi (26 de ani) a atras atenția unor formații importante. Plecarea palestinianului din Bănie s-ar putea produce chiar în această iarnă.

Assad Al-Hamlawi, pe picior de plecare de la Universitatea Craiova

Devenit titular de drept la campioana României, Assad Al-Hamlawi a făcut jocuri foarte bune și a intrat pe radarul mai multor cluburi. Jurnaliștii din Palestina cred că Universitatea Craiova nu-l va mai putea ține și precizează că Getafe îl dorește cu insistență.

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”Atacant prolific, Assad Al-Hamlawi e mai aproape ca oricând de un transfer mare la un club european important. Prestațiile sale excelente de la începutul acestui sezon i-au oferit această oportunitate. Pe adresa jucătorului au sosit deja câteva oferte. În capul listei, e propunerea de la clubul spaniol, Getafe.

Gruparea din România, la care e legitimat Al-Hamlawi acum, face tot posibilul ca vedeta echipei să nu plece până la finalul acestui sezon. De altfel, Craiova a refuzat vânzarea lui Al-Hamlawi, în vară, considerându-l un om de bază. Chiar și așa, în mercato de iarnă, Craiova nu o să aibă de ales. La ce oferte vin pentru Al-Hamlawi, foarte probabil, atacantul va face pasul la o echipă mai mare”, a scris jurnalistul Mohammad Al-Akhras, citat de .

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Câți bani cere Universitatea Craiova pe Al-Hamlawi

Assad Al-Hamlawi l-a impresionat pe antrenorul lui Getafe, Jose Bordalas, la meciul direct cu Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei de Conference League. Internaționalul palestinian, transferat de olteni în vara anului 2025 pentru 1.000.000 de euro, și i-a chinuit teribil pe fundașii formației spaniole cât s-a aflat pe teren.

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Atacantul ”alb-albaștrilor” a avut oferte importante și în vara trecută, însă conducerea clubului din Bănie nu a vrut sub nicio formă să lase la preț. Al-Hamlawi a fost , însă mutarea a picat după ce Universitatea Craiova a anunțat că prețul transferului este de minim 5.000.000 de euro.

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Fotbalistul s-a mai aflat și în atenția unui alt club din Egipt, Pyramids FC, dar și a rușilor de la Rubin Kazan, însă nu s-a concretizat nimic. Rămâne se vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă de mercato, deși campioana României ar vrea să-și păstreze atacantul cel puțin până la finalul sezonului.