Sport

Assad Al-Hamlawi, gata să plece de la Universitatea Craiova? ”Va face pasul la o echipă mai mare”

Traian Terzian
28.10.2026 | 17:31
Assad AlHamlawi gata sa plece de la Universitatea Craiova Va face pasul la o echipa mai mare
ULTIMA ORĂ
Plecare iminentă a lui Assad Al-Hamlawi (26 de ani) de la Universitatea Craiova. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Startul de sezon excelent avut de Assad Al-Hamlawi l-au făcut o țintă atractivă pentru echipele din campionatele puternice. Atacantul este aproape de plecarea de la Universitatea Craiova.
ADVERTISEMENT

Cu zece goluri marcate și o pasă decisivă reușită în 18 meciuri jucate pentru Universitatea Craiova în actuala stagiune, Assad Al-Hamlawi (26 de ani) a atras atenția unor formații importante. Plecarea palestinianului din Bănie s-ar putea produce chiar în această iarnă.

Assad Al-Hamlawi, pe picior de plecare de la Universitatea Craiova

Devenit titular de drept la campioana României, Assad Al-Hamlawi a făcut jocuri foarte bune și a intrat pe radarul mai multor cluburi. Jurnaliștii din Palestina cred că Universitatea Craiova nu-l va mai putea ține și precizează că Getafe îl dorește cu insistență.

ADVERTISEMENT

”Atacant prolific, Assad Al-Hamlawi e mai aproape ca oricând de un transfer mare la un club european important. Prestațiile sale excelente de la începutul acestui sezon i-au oferit această oportunitate. Pe adresa jucătorului au sosit deja câteva oferte. În capul listei, e propunerea de la clubul spaniol, Getafe.

Gruparea din România, la care e legitimat Al-Hamlawi acum, face tot posibilul ca vedeta echipei să nu plece până la finalul acestui sezon. De altfel, Craiova a refuzat vânzarea lui Al-Hamlawi, în vară, considerându-l un om de bază. Chiar și așa, în mercato de iarnă, Craiova nu o să aibă de ales. La ce oferte vin pentru Al-Hamlawi, foarte probabil, atacantul va face pasul la o echipă mai mare”, a scris jurnalistul Mohammad Al-Akhras, citat de sport.ro.

ADVERTISEMENT
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Digi24.ro
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev

Câți bani cere Universitatea Craiova pe Al-Hamlawi

Assad Al-Hamlawi l-a impresionat pe antrenorul lui Getafe, Jose Bordalas, la meciul direct cu Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei de Conference League. Internaționalul palestinian, transferat de olteni în vara anului 2025 pentru 1.000.000 de euro, a deschis scorul cu un un șut superb de la marginea careului și i-a chinuit teribil pe fundașii formației spaniole cât s-a aflat pe teren.

ADVERTISEMENT
Gabor Dioszegi a murit
Digisport.ro
Gabor Dioszegi a murit

Atacantul ”alb-albaștrilor” a avut oferte importante și în vara trecută, însă conducerea clubului din Bănie nu a vrut sub nicio formă să lase la preț. Al-Hamlawi a fost dorit de Al-Ahly Cairo, însă mutarea a picat după ce Universitatea Craiova a anunțat că prețul transferului este de minim 5.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul s-a mai aflat și în atenția unui alt club din Egipt, Pyramids FC, dar și a rușilor de la Rubin Kazan, însă nu s-a concretizat nimic. Rămâne se vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă de mercato, deși campioana României ar vrea să-și păstreze atacantul cel puțin până la finalul sezonului.

Sergiu Radu, dezvăluiri cutremurătoare după tragedia din Spania: „Impactul s-a produs la peste...
Fanatik
Sergiu Radu, dezvăluiri cutremurătoare după tragedia din Spania: „Impactul s-a produs la peste 100 de km/oră. E posibil să fie şi români printre victime”
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB!...
Fanatik
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un salariu de 15.000 de euro lunar
Turcii vor să cucerească Bucureștiul! Cristian Ristea, în fața unei provocări uriașe la...
Fanatik
Turcii vor să cucerească Bucureștiul! Cristian Ristea, în fața unei provocări uriașe la gala aniversară Colosseum Tournament 51
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de...
iamsport.ro
S-a dus la Gigi Becali și l-a rugat să-l lase să plece de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!