Assad Al-Hamlawi le-a pus gând rău rivalelor din SuperLiga! Planul vedetei Universității Craiova pentru noul sezon: „Asta aș vrea!“

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Assad Al-Hamlawi le-a transmis un mesaj clar rivalelor Universității Craiova din SuperLiga: vrea să fie și mai eficient în fața porții în noul sezon. Atacantul palestinian a înscris 11 goluri în campionat în stagiunea 2025-2026, iar acum își propune să își îmbunătățească bilanțul, chiar dacă nu și-a stabilit un număr exact de reușite. Fotbalistul oltenilor a vorbit despre forma sa, concurența din atac și programul încărcat care o așteaptă pe echipa din Bănie.

Assad Al-Hamlawi, gata să depășească cele 11 goluri marcate în sezonul trecut pentru Craiova

, în care a contribuit la parcursul echipei atât prin golurile din campionat, cât și prin evoluțiile din competițiile europene. În SuperLiga, atacantul palestinian a înscris de 11 ori, cifră care îl obligă acum să ridice ștacheta dacă vrea să își îndeplinească obiectivul personal.

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Fotbalistul nu și-a propus un prag exact pentru noua stagiune, însă intenția sa este clară: vrea să marcheze mai mult decât în precedentul campionat. Al-Hamlawi a explicat că preferă să se concentreze pe pregătire și pe modul în care își poate ajuta echipa, fără să transforme numărul golurilor într-o presiune suplimentară înaintea fiecărei partide.

„Va fi dificil. Cu siguranță, în urma schimbării de antrenor, vor avea o altă abordare, așa că va trebui să fim pregătiți. Nu mă gândesc la goluri înainte de meciuri, ci doar mă pregătesc să am o mentalitate bună. Voi face tot ce pot ca să-mi ajut echipa și voi intra pe teren la capacitate maximă. Mă simt bine, sunt motivat. E frumos să marchezi goluri. Nu mi-am setat un număr de goluri în acest sezon, dar aș vrea să marchez mai multe decât în campionatul precedent”, a declarat Assad Al-Hamlawi, în cadrul unei conferințe de presă.

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Concurența din atacul Universității Craiova îl motivează pe Assad Al-Hamlawi

Atacantul a vorbit și despre relațiile din vestiarul Universității Craiova, unde competiția pentru locurile din echipă reprezintă un factor important în pregătirea de zi cu zi. Al-Hamlawi consideră că atmosfera bună dintre colegi nu exclude rivalitatea sportivă, ci poate contribui la creșterea nivelului individual și colectiv.

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Pentru o echipă care își propune să lupte pe mai multe fronturi, concurența din compartimentul ofensiv poate fi importantă pe parcursul unui sezon lung. Jucătorii trebuie să își mențină forma, să profite de oportunitățile primite și să fie pregătiți să răspundă atunci când sunt trimiși pe teren: „Avem o conexiune bună cu toții în afara job-ului, dar ne ajută această competiție între noi”, a explicat atacantul Universității Craiova.

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Al-Hamlawi a subliniat și importanța condiției fizice, mai ales . Chiar dacă lotul oltenilor dispune de jucători valoroși, gestionarea efortului și recuperarea vor avea un rol esențial pentru ca echipa să poată menține un nivel ridicat în meciurile care se succed la intervale scurte: „Cu siguranță ne așteaptă o perioadă aglomerată, dar la fel a fost și anul trecut. Avem jucători de valoare în lot, dar trebuie să fim atenți și la condiția noastră fizică”, a încheiat atacantul Universității Craiova.