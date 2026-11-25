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, în faza principală din Conference League. FANATIK a aflat că oltenii au suferit o lovitură uriașă, Assad Al Hamlawi fiind indisponibil pentru această confruntare.

Assad Al Hamlawi nu joacă în Brighton – Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat cu atacantul

Din informațiile noastre, atacantul palestinian nu a făcut deplasarea în Anglia, după ce a suferit o contuzie puternică. Staff-ul medical nu a vrut să riște, iar Assad Al Hamlawi nu va fi forțat în confruntarea de joi seara.

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. Atacantul a marcat câte un gol în primele două meciuri ale Universităţii Craiova în Conference League: 1-1 cu Getafe şi 2-1 pe terenul lui Inter Club d’Escaldes.

A venit accidentat de la echipa naţională

Assad Al Hamlawi nu a evoluat nici în victoria din campionat pe care Universitatea Craiova a obţinut-o împotriva celor de la UTA Arad, scor 6-2. El s-a întors cu probleme medicale de la echipa naţională şi este aşteptat să revină pe teren la meciul din weekend cu Dinamo.

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Atacantul are un sezon excelent la Universitatea Craiova. A marcat 11 goluri în 21 de meciuri, fiind la egalitate la acest capitol cu Simon Elisor, care e foarte posibil să înceapă ca titular meciul din Anglia.

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