Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”

Assad a fost eroul Universității Craiova în victoria cu FCSB. Atacantul l-a enervat însă pe Filipe Coelho! Antrenorul portughez a decis să îl excludă din lot.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
16.02.2026 | 11:19
Assad a fost exclus din lot de Filipe Coelho! Ce as făcut atacantul de la U. Craiova
Assad, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a făcut un meci mare pe „Ion Oblemenco”, în fața celor de la FCSB. A marcat unicul gol al partidei și a fost în prim-plan și la alte faze importante. Se pare că vârful palestinian al oltenilor a intrat pe teren cu o motivație suplimentară. Cu doar câteva zile înainte, el fusese exclus din lot de antrenor.

Assad a fost exclus din lot de Filipe Coelho! Ce a făcut atacantul de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a fost echipa mai bună în meciul cu FCSB. Oltenii au profitat de erorile comise de roș-albaștri. Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad. Atacantul a trecut cu multă lejeritate de Graovac și l-a învins pe Matei Popa cu un șut superb la colțul lung.

Jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, că Assad, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a fost exclus din lot de antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, în urmă cu două etape. Acesta a văzut meciul cu Oțelul Galați din tribună, întrucât întârziase cinci minute la un antrenament.

„Noi avem o informație și este foarte importantă. La meciul cu Oțelul, Assad nu a fost în lot. Varianta oficială a fost că era răcit. Nu. Assad a fost pedepsit de Coelho pentru că a întârziat cinci minute la antrenament. Se pare că i-a priit această mustrare. Coelho reușește să pună lucrurile la punct și să creeze o disciplină”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Sorin Cârțu despre pedeapsa primită de Assad

Sorin Cârțu a confirmat informația. Oficialul celor de la Universitatea Craiova este de părere că antrenorul portughez a gestionat corect situația și se bucură că la echipă există o concurență serioasă pentru poziția de atacant.

„E o concurență acolo. E bine asta. Nu a făcut un titlu de glorie din asta. El a fost pedepsit, a tăcut din gură. Poate și asta e o calitate”, au fost cuvintele lui Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Filipe Coelho l-a copiat pe Hansi Flick. Cum își pedepsește antrenorul de la Barcelona jucătorii care întârzie

În fotbalul modern, antrenorii aleg să își pedepsească jucătorii care nu arată disciplină. Cel mai cunoscut exemplu este cel al lui Hansi Flick. Antrenorul Barcelonei le-a prezentat jucătorilor un regulament clar. Cine întârzie la antrenament nu va începe meciul următor ca titular.

