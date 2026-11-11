Assad Al-Hamlawi poate da lovitura carierei! Clubul din La Liga care a pus ochii pe atacantul Craiovei

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Assad Al-Hamlawi (26 de ani) este unul dintre cei mai căutați fotbaliști din SuperLiga! Atacantul Universității Craiova a intrat în atenția mai multor cluburi din străinătate, iar Getafe, fosta adversară a oltenilor din Conference League, se numără printre echipele interesate de serviciile sale. Spaniolii îl monitorizează pe internaționalul palestinian, care ar putea face pasul în La Liga.

Getafe îl urmărește pe Assad Al-Hamlawi! Atacantul Craiovei ar putea ajunge în La Liga

Assad Al-Hamlawi ar putea fi protagonistul unuia dintre cele mai importante transferuri realizate de Universitatea Craiova în ultimii ani. Evoluțiile atacantului palestinian nu au trecut neobservate în străinătate, iar Getafe este una dintre formațiile care îl urmăresc cu atenție.

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Spaniolii au început să-l monitorizeze după confruntarea directă din Conference League, iar presa internațională a scris inclusiv despre posibilitatea unor negocieri cu Universitatea Craiova. Deocamdată, nu există un acord pentru transferul fotbalistului.

Potrivit expertului în transferuri Burle Junior, Getafe este interesată de Assad Al-Hamlawi, după ce reprezentanții clubului spaniol l-au urmărit la lucru în weekendul trecut. Informația a fost publicată pe platforma X, unde jurnalistul a precizat că, deocamdată, nu a fost înaintată nicio ofertă oficială și nu există un acord între părți. Cu toate acestea, atacantul Universității Craiova ar putea deveni o țintă importantă pentru spanioli în următoarea perioadă de mercato.

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🚨🔵 Getafe join the race for Assad Al-Hamlawi! Getafe are showing interest in the Kryvbas striker after scouts watched him last weekend, as reported days ago. No bid or agreement has been reported, but Al-Hamlawi is one to watch ahead of the next transfer window. Would he be a good addition to Getafe’s attack? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior)

Assad Al-Hamlawi a impresionat chiar împotriva lui Getafe

, în prima etapă a fazei principale din Conference League. Partida disputată pe stadionul „Ion Oblemenco” s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar Assad Al-Hamlawi a fost unul dintre protagoniștii serii. Atacantul palestinian a deschis scorul în minutul 59 și le-a creat probleme fundașilor spanioli. Getafe a reușit să egaleze prin Gudelj, însă prestația lui Al-Hamlawi a atras atenția reprezentanților clubului iberic.

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José Bordalás, antrenorul celor de la Getafe, a avut numai cuvinte de laudă la adresa internaționalului palestinian. Tehnicianul spaniol a fost întrebat despre fotbaliștii care l-au impresionat în confruntarea cu Universitatea Craiova și l-a evidențiat imediat pe Al-Hamlawi. Mai mult, Bordalás a transmis că atacantul oltenilor are calitățile necesare pentru a evolua fără probleme în prima ligă spaniolă. „În opinia mea, Assad Al-Hamlawi are tot ce îi trebuie pentru a juca în La Liga. E un fotbalist foarte bun, complet. La ce am văzut, sunt convins că, dacă va ajunge în campionatul spaniol, s-ar descurca foarte ușor în La Liga”, a declarat tehnicianul lui Getafe.

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Mai multe cluburi din Europa se luptă pentru semnătura lui Assad Al-Hamlawi

Getafe nu este singura formație interesată de atacantul Universității Craiova. În ultimele luni, numele palestinianului a fost asociat și cu Olympiacos, AEK Atena, Mainz și Rubin Kazan. Grecii de la Olympiacos au trimis inclusiv scouteri pentru a urmări fotbaliștii oltenilor.

Atacantul a atras atenția și în Egipt, unde Al-Ahly Cairo și Pyramids s-au interesat de serviciile sale. Universitatea Craiova a solicitat în trecut aproximativ cinci milioane de euro pentru a-l lăsa să plece, însă fotbalistul ar prefera să-și continue cariera în Europa. Potrivit informațiilor apărute în presa arabă, Al-Hamlawi nu ar fi tentat să accepte o ofertă din campionatul egiptean, chiar dacă aceasta ar fi avantajoasă din punct de vedere financiar.