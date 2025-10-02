Assad Al-Hamlawi pur și simplu îl adoră pe Mirel Rădoi! Cum l-a cucerit antrenorul: „Contează enorm!”

Universitatea Craiova joacă joi seara, începând cu ora 22:00, meciul din deplasare cu polonezii de la Rakow, contând pentru prima etapă din grupa de Conference League. Oltenii speră să debuteze cu dreptul în competiție, iar speranțele și le pun în

Assad Al-Hamlawi a anunțat care este diferența între campionatul românesc și cel polonez

Atacantul Universității Craiova, o, a avut cuvinte măgulitoare la adresa lui Mirel Rădoi în conferința de presă dinaintea partidei cu Rakow. Acesta a vorbit despre cum reușește tehnicianul oltean să-i motiveze înaintea fiecărui meci, dar și la antrenamente.

„Echipa se simte foarte bine, toți suntem pregătiți. Cred că ne-am descurcat foarte bine până acum în Conference League, după cum s-a și văzut. Avem așteptări mari de la acest meci și dacă vom continua să ne facem munca la fel ca până acum, cu siguranță vom avea parte de satisfacție la finalul jocului cu Rakow. Mirel Rădoi îți pune un zâmbet pe față de fiecare dată, ne încarcă cu energie, ceea ce contează enorm!“, a spus Assad Al-Hamlawi, cu zâmbetul pe buze.

Atacantul Universității a mai punctat faptul că nu a avut posibilitatea să le dea prea multe amănunte colegilor despre adversar, dat fiind faptul că a trecut ceva timp de la ultima sa „încleștare“ cu Rakow. Nu în ultimul rând, Al-Hamlawi a evidențiat și o diferență interesantă între campionatele din Polonia și România.

„Nu pot să spun prea multe despre ei, pentru că a trecut mult timp de la ultimul meci împotriva lor. Clar este că au o echipă puternică din punct de vedere individual și chiar și tactic stau foarte bine. Sper ca experiența mea din Polonia să ajute echipa în meciul de joi. Îi cunosc bine, da și am pus la punct tot ce trebuia pentru acest joc. Sperăm să redobândim acest șir al victoriilor așa cum ne-am și obișnuit. Cea mai mare diferență dintre cele două campionate este faza de contraatac. Polonezii se descurcă mult mai bine din acest punct de vedere. Sunt mult mai multe contraatacuri în Polonia, decât în campionatul României“, a încheiat Assad.

Mirel Rădoi le cere un singur lucru jucătorilor săi înainte de Rakow – Universitatea Craiova

pe care vrea să îl vadă de la fotbaliștii săi pe toată durata meciului. Despre acest aspect a făcut referire de mai multe ori și chiar a pus accent pe el în cadrul conferinței de presă susținute miercuri seară în Polonia.

„Ne așteaptă debutul după zeci de ani în cupele europene. Întâlnim un adversar organizat și mai bun decât noi în dueluri, dar ca orice echipă au și ei momente slabe și puncte slabe. Sperăm să profităm de ele. Cuvântul de bază pentru noi e curaj.

Cu organizarea lor defensivă e greu să plecăm de aici cu punct sau puncte. Sunt sigur că jucătorii care nu vor juca vor avea o doză de amărăciune, dar mă bucur de asta pentru că arată că au reacție. Așa cum am spus, e important, dar eu trebuie să fac în așa fel încât jucătorii mei să aibă curaj când arbitrul va fluiera startul meciului. Doar la asta mă gândesc. Dacă se vor ține de planul de joc, putem spera la o minune. Cred că victoria nu ar fi importantă doar pentru suflarea oltenească, ci pentru fotbalul românesc”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului din Polonia.

Mesajul lui Bogdan Racovițan pentru Ștefan Baiaram înainte de Rakow – Universitatea Craiova

Cei doi jucători se cunosc de la echipa națională a României, iar Bogdan Racovițan speră să reușească să-l blocheze pe cel mai în formă jucător al „alb-albaștrilor” în acest start de sezon. El a anunțat că obiectivul lui Rakow este să înceapă cu dreptul grupa de Conference League.

„Obiectivul nostru este victoria. Craiova este o echipă bună, i-am analizat, îi respectăm bineînțeles. Pentru noi e mai important ce facem noi, jucăm acasă, victoria e importantă. Am vorbit cu Baiaram înainte de meci, îl aștept pe teren. Va fi un duel interesant. (n.r. – Despre echipa națională) Încerc să dau tot ce am mai bun aici la club. Sunt la dispoziția lui (n.r. – Mircea Lucescu), iar dacă o să aibă nevoie de mine o să fiu prezent mereu”, a declarat Racovițan.