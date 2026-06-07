CE TREBUIE SĂ ȘTII Răsturnare de situație în cazul lui Al-Hamlawi! Ce decizie a luat atacantul Craiovei

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Assad Al-Hamlawi (25 de ani) este unul dintre cei mai în formă atacanți ai Universității Craiova în actualul sezon, iar evoluțiile sale bune din campania recent încheiată au atras atenția mai multor cluburi din străinătate. Fotbalistul palestinian a contribuit decisiv la rezultatele excelente ale formației din Bănie, însă, în ciuda interesului concret venit din partea unor echipe importante din Europa și Africa, viitorul său imediat pare să fie deja conturat.

Răsturnare de situație în cazul lui Al-Hamlawi! Ce decizie a luat atacantul Craiovei

Universitatea Craiova a avut un sezon excelent, încununat cu câștigarea campionatului și a Cupei, performanțe care au atras automat atenția asupra jucătorilor din lotul lui Filipe Coelho.

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Unul dintre cei mai urmăriți fotbaliști este atacantul palestinian Assad Al-Hamlawi (25 de ani), care a impresionat prin cifrele sale: 16 goluri și 4 pase decisive în 48 de meciuri. Evoluțiile sale au atras interesul mai multor cluburi din străinătate, printre care și Al Ahly Cairo, cea mai titrată echipă din Africa, campioană continentală de 12 ori.

În contextul speculațiilor apărute în presa egipteană privind un posibil transfer, impresarul jucătorului a intervenit pentru a clarifica situația și a pus capăt zvonurilor.

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„Atât eu, cât și Assad vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru acest transfer. În momentul de față însă, venirea în campionatul egiptean nu e în planurile jucătorului meu. Sper ca speculațiile, în această privință, să se încheie aici. În acest moment, Al-Hamlawi e concentrat sută la sută pe ce urmează pentru el în tricoul Universității Craiova. Mai ales că echipa urmează să joace în preliminariile Champions League. Participarea în această competiție e motivul principal pentru care jucătorul nu vrea să părăsească fotbalul european, în acest moment. Ca să fie totul clar, vă spun că Al-Hamlawi vrea să joace, în continuare, în Europa în această etapă a carierei sale“, a declarat impresarul palestinianului pentru televiziunea egipteanăă, citat de .

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16 goluri și 4 pase decisive are Assad în tricoul Universității Craiova

are Assad în tricoul Universității Craiova 1,4 milioane de euro este cota lui Assad Al-Hamlawi pe transfermarkt.

Transfer în Ucraina sau în Vest? Ce ar alege Oleksandr Romanchuk

și dorește să profite de acest lucru. Chiar dacă Universitatea Craiova este în acest moment cea mai puternică echipă din România, stoperul ucrainean nu ar refuza o ofertă din țara natală, de la o echipă de top, sau un transfer în Vest.

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Într-un interviu oferit în țara sa, pentru cei de la , Romanchuk a vorbit despre informațiile din ultima perioadă despre interese din Ucraina, de la Dinamo Kiev, , echipă ce s-a salvat in extremis de retrogradarea în Zweite Bundesliga. „Ai de ales. Fie te muți la o echipă de mijlocul clasamentului, dar într-o ligă superioară. De exemplu, poate în Germania. Au existat zvonuri despre Werder Bremen. Fie te muți la un club de top, dar în Ucraina. Te-ai întrebat vreodată ce ar fi mai bine pentru tine?”, a fost întrebarea pusă fotbalistului Craiovei.

„Întrebarea asta îmi dă bătăi de cap. Nu spun că am opțiunea să merg la Dinamo, Șahtior sau orice altă echipă din Ucraina. De asemenea, nu pot spune că am o ofertă anume de la Werder Bremen sau alte echipe. Știu că am avut un sezon bun și că ar putea exista interes din partea unor cluburi mult mai bune decât Universitatea Craiova. Nu mă pot concentra pe asta. Încerc să mă feresc de astfel de gânduri cât mai mult posibil. Momentan mă concentrez pe echipa națională. Nu evit întrebarea, nu ocolesc subiectul, cum se spune… sunt sincer cu tine”, a spus Romanchuk în presa din Ucraina.

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Stoperul Universității Craiova ar putea reveni la Dinamo Kiev

Ajuns la vârsta de 26 de ani, Oleksandr Romanchuk simte că este momentul să facă un adevărat pas înainte în cariera sa. Chiar dacă problemele politice din țara sa natală sunt foarte grave, Dinamo Kiev continuă să fie o destinație atractivă. Fundașul Craiovei a mai jucat pentru a doua echipă a clubului legendar din capitala Ucrainei, însă nu a fost păstrat pentru echipa mare.

Conform publicației , Dinamo Kiev ar fi pus ochii pe fostul său fundaș și ar dori să încerce o repatriere a sa în această vară. Stoperul mai are contract cu oltenii până în 2028, iar suma dorită în schimbul său s-ar ridica la 3 milioane de euro, anunță sursa citată.