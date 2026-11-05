Assad Al Hamlawi, ofertă de milioane! Salariul uriaș care îl așteaptă dacă pleacă de la U Craiova

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Cotat de la 2.000.000 de euro, Assad Al Hamlawi (26 de ani) ar putea să o părăsească pe U Craiova în perioada de mercato din iarnă. Mai multe cluburi vizează transferul său, iar o mutare ar aduce o sumă de bani importantă și pentru campioana României.

Transferul de la U Craiova i-ar putea aduce o mulțime de bani lui Assad Al Hamlawi

Internaționalul palestinian nu a dus lipsă de oferte nici în vară, atunci când a fost dorit de două dintre echipele de top din Egipt: și Pyramids FC. Însă, tratativele nu au avut finalizare și atacantul a rămas în Bănie.

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Deși până la deschiderea perioadei de transferuri din iarnă mai este ceva timp, publicația africană a anunțat că Pyramids FC este în continuare interesată de aducerea lui Assad Al Hamlawi.

Un transfer la liderul campionatului egiptean, opt victorii în primele opt etape, ar însemna și o creștere salarială importantă pentru atacantul palestinian. Acesta încasează 300.000 de euro pe an la Universitatea Craiova, în timp ce Pyramids FC ar fi dispusă să-i dea în jurul la un milion de euro, plus anumite bonusuri de performanță.

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Al Hamlawi în topul celor mai bune salarii

În campionatul intern din Egipt se oferă salarii excelente, iar Al Hamlawi, cu un 1.000.000 de euro, ar deveni cel mai bine plătit jucător de la Pyramids FC. În acest moment, după ce congolezul Fiston Kalala Mayele, care avea 1.350.000 de euro pe an, a plecat cu două zile înainte de startul noului sezon, cele mai mari salarii de la formația egipteană le au marocanul Walid El Karti și brazilianul Ewerton, ambii cu 800.000 de euro, urmați de Mostafa Fathi (700.000 de euro) și Mohanad Lasheen (600.000 de euro).

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În topul veniturilor din Egipt se află marocanul Achraf Bencharki, care este plătit de Al-Ahly Cairo cu 1.365.000 de euro. Acesta este urmat de coechipierii săi Mohamed El Shenawy (1.200.00 de euro) și Emam Ashour (1.000.000 de euro).

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Transferuri spectaculoase făcute de echipa care îl vrea pe Al Hamlawi

Unul dintre cele mai bogate cluburi din Egipt, pentru transferul lui Assad Al Hamlawi, atât cât cerea și Universitatea Craiova. În cele din urmă mutarea nu s-a mai realizat pentru că oficialii celor două grupări nu au ajuns la un acord privind bonusul pe care urma să îl încaseze campioana României.

Suma de transfer nu este una de speriat pentru formația egipteană, care a mai făcut și în trecut transferuri costisitoare. Cea mai spectaculoasă mutare a fost cea a atacantului brazilian Keno, pentru care le-a plătit celor de la Palmeiras suma de 8,5 milioane de euro în vara anului 2018.

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Cele mai scumpe transferuri realizate în istorie de cei la Pyramids sunt următoarele: