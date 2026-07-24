Assad Al Hamlawi, transfer uriaş de la Universitatea Craiova! Echipa care oferă 5 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Assad Al Hamlawi a fost unul dintre oamenii cheie în titlul câştigat de Universitatea Craiova. A fost transferat pentru 1 milion de euro de la Slask Wroclaw în urmă cu un sezon, investiţie care s-a dovedit una foarte inspirată pentru acţionarii oltenilor.

Assad Al Hamlawi, transfer uriaş în Egipt! Pyramids pune 5.000.000 de euro pe masă

Iar Mihai Rotaru este la un pas să dea o lovitură de proporţii. Assad Al Hamlawi este dorit în Egipt de echipa Pyramids FC, care a făcut o ofertă oficială de 5 milioane de euro, discuţiile fiind foarte avansate. Ce mai rămâne de stabilit este bonusul pe care să îl încaseze Craiova în urma meciurilor disputate de Assad la formaţia egipteană, notează .

ADVERTISEMENT

, cu o „dublă” în meciul dintre Universitatea Craiova şi Vitebsk, scor 4-1, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Atacantul a jucat o repriză şi la retur, iar apoi a lipsit cu UTA Arad şi Levski Sofia din cauza unei accidentări.

Transferul nu este finalizat deocamdată, dar Filipe Coelho a spus după meciul cu Levski Sofia că şi returul cu Levski Sofia:

ADVERTISEMENT

„Assad nu este aici cu noi, dar focusul este pe jucătorii care sunt cu noi, tot timpul este pe ei. Nu o să folosesc această absență ca pe o scuză. Depinde de staff-ul medical, trebuie monitorizat, trebuie să vedem refacerea lui zi de zi, dar un lucru este clar, nu ne putem baza pe el”, a spus antrenorul oltenilor.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova i-a fixat o clauză de 10.000.000 de euro

Assad Al Hamlawi a jucat în carieră la Helsingborgs IF, IK Oddevold, Angelholms FF, Slask Wroclaw, Varbergs BoIS și J-Sodra IF. Universitatea Craiova i-a stabilit o clauză de reziliere de 10.000.000 de euro, însă suma de 5.000.000 de euro este extrem de tentantă şi afacerea poate fi încheiată.

ADVERTISEMENT

Interesul din Egipt pentru Assad Al Hamlawi nu este unul nou. În luna octombrie a anului trecut, el a fost dorit de Al Ahly, iar jurnaliştii egipteni scriau că a existat o întâlnire între tatăl lui Assad şi oficialii clubului.