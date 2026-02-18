Assad Al-Hamlawi, veste fantastică de la LPF! Cu ce se laudă atacantul lui Filipe Coelho

ADVERTISEMENT

a reușit să impresioneze în meciul dintre , iar reușita sa a fost singura a confruntării și a decis astfel învingătoarea. Prestația lui Al-Hamlawi i-a adus acestuia un loc în echipa etapei cu numărul 27 din SuperLiga, întocmită de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

Assad Al-Hamlawi, în echipa etapei după golul din Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Assad Al-Hamlawi a fost decisiv în meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din runda cu numărul 27 a SuperLigii României. Jucătorul din Palestina a reușit să marcheze singurul gol al confruntării câștigate de olteni, 1-0, în fața rivalei din București.

Toată faza trupei antrenate de Coelho a fost una excelentă, care a început de la Adi Rus, cu o diagonală excelentă pentru Carlos Mora, acesta din urmă a deviat către Assad Al-Hamlawi, iar atacantul a preluat, l-a driblat pe Duarte și a șutut imparabil, la colțul lung, și astfel a reușit să marcheze.

Echipa etapei 27 din SuperLiga. Assad Al-Hamlawi, atacantul Universității Craiova, printre cei mai buni jucători din campionat

Datorită prestației sale, Assad Al-Hamlawi a fost inclusiv în echipa etapei 27 din SuperLiga de către cei de la . Alături de atacantul de la Universitatea Craiova și-a mai făcut loc și Carlos Mora, cel care i-a pasat decisiv acestuia la reușita contra FCSB-ului. De asemenea, Filipe Coelho a fost antrenorul etapei și a întregit astfel trio-ul oltenilor premiați după etapa 27.

Echipa etapei 27 din SuperLiga:

Mihai Popa (CFR Cluj) – Carlos Mora (Universitatea Craiova), Dmytro Pospielov (UTA), Gustavo Marins (Farul), Raul Opruț (Dinamo) – Ionuț Vînă (Farul), Mouhamadou Drammeh (U Cluj), Sergiu Hanca (Petrolul) – Alex Ișfan (Farul), Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj)

Ce a spus Assad Al-Hamlawi după ce Craiova a bătut-o pe FCSB

Atacantul Universității Craiova s-a declarat fericit la finalul duelului cu FCSB și a spus că nu are o preferință când vine vorba de adversarele din play-off.

„Evident, a fost un meci bun, am urmat planul, orice victorie este importantă acum. Suntem fericiți că rămânem pe primul loc. Sunt fericit că am marcat, dar de asemenea sunt motivat să fac și mai mult. Sunt fericit aici, orașul, țara sunt foarte frumoase. (n.r. Întrebat dacă ar vrea FCSB în play-off) Orice echipă (n.r. zâmbind). Acum ne concentrăm la următorul meci și vom vedea”, a declarat Assad Al-Hamlawi.