Assad Al Hamlawi: „Vreau să câștig cu Craiova meci după meci. De ce să nu ne gândim la titlul de campioni?!”. Interviu exclusiv

Am ajuns la interviul cu Assad Al Hamlawi cu 30 de minute mai devreme decât ora programată. Ca să aranjăm totul pentru înregistrare, să nu fie niciun fel de problemă. Surpriză! era deja pregătit! A venit, ne-am salutat, s-a așezat la locul pe care i l-a pregătit Andrei și a așteptat. Era relaxat, calm, cu zâmbetul pe buze. Profesionist.

Assad Al Hamlawi, noul „tunar” de la Universitatea Craiova! Un mare „bravo” pentru „leul” de 24 de ani

Cu o voce liniștită, sigur pe el, a început să povestească. Nu a fost deranjat nici când spațiul fonic a fost invadat pentru câteva secunde de muzica ce se auzea dinspre colegii care se pregăteau de antrenament. Unii coechipieri chiar au stat câteva minute și l-au urmărit pe Assad. Mai mult, georgianul Anzor Mekvabișvili a fost martor la tot interviul acordat de Assad Al Hamlawi pentru FANATIK. „Bravo!”, i-a spus la final.

Un mare bravo și din partea noastră pentru Universitatea Craiova are un nou tunar! „Leul” are doar 24 de ani și toată viața și cariera în față!

Assad Al Hamlawi: „Am ales Craiova pentru echipă și pentru antrenor”

Salut, Assad! Un început extraordinar pentru tine la Universitatea Craiova: 6 goluri în primele 6 meciuri. Cum te simți?

– E un început fabulos și sper să pot să o țin tot așa. Pentru mine este foarte important să îi fac pe fani fericiți. Toți ne simțim foarte bine și suntem încrezători că mergem pe drumul bun.

De ce ai ales Universitatea Craiova?

– Pentru echipă, pentru antrenor, care și-a arătat interesul față de mine. Acestea sunt motivele pentru care sunt astăzi aici. Eu cred că am făcut o alegere corectă și bună pentru mine.

Înainte să vii, ce știai despre România, despre Craiova?

– Ca să fiu sincer, nu știam foarte multe. Am căutat și am aflat mai multe, am văzut că și orașul este unul foarte frumos. M-am simțit ca acasă aproape instantaneu.

Care e relația ta cu Tudor Băluță? Ați jucat împreună în Polonia.

– Da, ne cunoașteam dinainte și e un băiat extraordinar. Mi-a fost aproape ca un frate, mi-a arătat împrejurimile și m-a ajutat de fiecare dată când a fost nevoie. Pot spune că Tudor este unul dintre oamenii care mi-au făcut adaptarea mai ușoară și mult mai rapidă decât dacă nu cunoșteam pe nimeni la Craiova.

„Cu asemenea fani, e greu pentru orice adversar, dar e mult mai ușor pentru noi”

Cum ți se pare echipa, cum îi simți pe suporteri?

– Stadionul este extraordinar, colegii sunt super ok, iar fanii au fost minunați la toate meciurile. Ne susțin incredibil și ne transmit foarte multă energie pozitivă. M-am simțit extraordinar la cele trei meciuri de acasă din Europa, cu Sarajevo, cu Spartak Trnava și cu Bașakșehir. S-a văzut încă o dată cât de mult contează ajutorul suporterilor, care chiar sunt al 12-lea jucător la Craiova. Cu asemenea public, e greu pentru orice adversar, dar e mult mai ușor pentru noi.

Te așteptai să dai 4 goluri în 7 zile în Europa?

– De obicei, ca atacant, trebuie să marchezi la început, dar în același timp trebuie să te adaptezi la noul mediu. E nevoie să faci cât mai rapid conexiunea cu echipa. Iar dacă reușești să înscrii repede primul gol, atunci totul devine mai ușor.

50 de goluri în 145 de meciuri are vârful Universității Craiova în carieră

„Să-l am pe tata în tribună după ce am dat gol a fost cel mai bun lucru pentru mine”

Tatăl tău a fost în tribună la partida de acasă cu Trnava. După ce ai marcat pentru 2-0, te-ai dus la el…

– Da, pentru că era ușor să ajung unde vedea el meciul. De când am marcat, reacția mea a fost să mă duc să mă bucur alături de el.

Este un ritual special între tine și părintele tău?

– Nu e vorba de vreun ritual sau despre ceva vorbit dinainte între noi. A fost doar un moment emoționant pentru mine și a trecut mult timp de când nu l-am mai văzut. Iar să îl am aici, lângă mine, când am marcat, a fost cel mai bun lucru pentru mine!

Spune-ne mai multe despre tatăl tău. FANATIK a vorbit cu el și a spus că a fost primul tău antrenor. Frații tăi au jucat fotbal, sora ta la fel, toată familia.

– Așa este. Și frații mei au jucat, și sora mea mai mare. Ea a fost prima jucătoare din SUA și tatăl meu a antrenat-o. Fotbalul deja a trecut în familia noastră la o nouă generație. El a antrenat-o pe ea, apoi pe fratele meu, apoi sora mea m-a antrenat pe mine pentru că e cea mai mare dintre noi. Fratele meu mai mare a mers și în Statele Unite. Pot spune că surorii mele i se datorează în mare parte ce am reușit în fotbal până acum.

Fratele tău joacă în Suedia?

– Da, Annass joacă la Laholms. Sora mea nu mai joacă, s-a retras.

Mirel Rădoi a fost cel care i-a dat mingea hat-trick-ului cu Sarajevo să o ducă acasă!

Ce ai făcut cu mingea de joc după meciul cu Sarajevo în care ai marcat de trei ori?

– Ei bine, m-am uitat imediat după minge, dar nu am văzut-o nicăieri. Apoi i-am întrebat pe cei din staff, le-am spus că e foarte important pentru mine să o găsim și în cele din urmă mi-au dat-o! E o poveste și aceasta cu mingea cu care am marcat un hat-trick cu Sarajevo.

Spune-ne și nouă povestea…

– Ca să fiu sincer, cel care a găsit mingea și mi-a dat-o a fost chiar antrenorul nostru, Mister Rădoi!

Ce ți-a zis Rădoi după acea triplă?

– M-a felicitat și s-a asigurat că atât eu, cât și colegii mei suntem apreciați cum trebuie de către fani și de toată lumea. El este cel care ne susține necondiționat.

6 goluri în primele 13 meciuri pentru Universitatea Craiova a reușit Assad Al Hamlawi

Assad Al Hamlawi: „Mister e un antrenor foarte bun, ne vorbește ca unor prieteni”

Cum e Mirel Rădoi la antrenamente și cum comunici cu el?

– Aici nu e vorba doar de antrenamente. Am avut câteva interacțiuni cu Mister și în afara terenului. E un antrenor foarte bun, știe să discute cu jucătorii și ne vorbește ca unor prieteni. Din punctul meu de vedere, acest aspect e foarte important pentru a construi o relație antrenor-jucător.

Poți spune că începi să cunoști și omul Rădoi, nu doar antrenorul?

– Da, bineînțeles. E și un tip foarte amuzant, care glumește cu tine. Ne simțim bine împreună, dar imediat cum începe antrenamentul trebuie să fim foarte serioși. Menține o disciplină foarte bună și în același timp ne face să ne bucurăm de fotbal. Eu cred că Mister Rădoi este ceea ce așteaptă un fotbalist de la antrenorul său.

Rivalele Craiovei? „Nu irosesc timp și energie pentru alte echipe!”

Știi care sunt rivalele Universității Craiova?

– Să știi că nu m-am interesat în mod deosebit de acest lucru. Vreau să luăm totul meci cu meci. Nu știam despre FCSB, Dinamo, Rapid sau CFR Cluj, de care îmi spui tu acum. Eu am grijă de ceea ce am de făcut și nu irosesc timp și energie pentru alte echipe. După fiecare meci al nostru, mă uit și la adversare, și asta e tot. Cel puțin în acest moment.

Care este obiectivul tău personal și al echipei?

– Vreau să câștig cu Craiova meci după meci și, de ce nu?, titlul! De ce să nu ne gândim la titlul de campioni?

30 iunie 2028 este data la care expiră contractul lui Assad cu oltenii

„Eram foarte activ în copilărie. Bicicletă, skateboarding, multe sporturi, nu doar fotbal”

Cum ai început fotbalul?

– Asta e o întrebare pe care ar trebui să i-o pui tatălui meu în mod normal, pentru că știe mai multe… (n.r.- zâmbește) Uite ce cred că ar răspunde el… Că atunci când eu eram copil, el îl antrena pe fratele meu mai mare… În timp ce eu mă uitam ce fac ei, am sfârșit în cele din urmă, natural, cu mingea la picior. Nu a încercat să mă forțeze, ci pur și simplu așa s-a întâmplat.

Ești palestinian, dar te-ai născut în Suedia, la Helsingborg. Cum a fost copilăria lui Assad?

– A fost una foarte distractivă. Și la școală, chiar dacă nu am fost cel mai bun. Mi-a plăcut să fiu activ, să ies afară, să mă plimb cu bicicleta, cu prietenii mei, skateboarding, tot felul de sporturi. Foarte multe lucruri. Nu a fost întotdeauna doar fotbalul și le-am dat multe bătăi de cap celor din familie. Dar am continuat cu fotbalul și am ajuns fotbalist profesionist. Am ales drumul corect.

„N-am mai fost în Palestina de când aveam 6 ani. Sunt vremuri foarte grele acolo!”

Ai 3 meciuri la echipa națională. Destul de puține, la 24 de ani, pentru ambițiile tale?

– Eu, practic, sunt destul de nou la echipa națională a Palestinei, plus că sunt și alți jucători. Echipa națională are multe talente, mai ales pe postul de atacant. Încerc să învăț cât mai multe de la ei și să prind cât mai multe minute la naționala Palestinei. Ultima oară am jucat în preliminariile pentru Campionatul Mondial, în luna iunie. Din păcate n-am mai fost în Palestina de când aveam 6 ani. Sunt vremuri foarte grele acolo, dar sper să fie mai bine.

Ai jucat pentru o scurtă perioadă în Thailanda, la Bangkok.

– Am doi prieteni care jucau la echipa la care am fost. Nu aveam contract și m-am gândit că am nevoie de un nou început. Mi-au spus să vin acolo, să mă bucur de viață și de experiență, și asta am făcut. Chiar m-am regăsit în Thailanda și am reușit să îmi relansez cariera.

A refuzat oferte de 3 ori mai mari ca să semneze cu Craiova: „Nu sunt aici pentru bani!”

Ai avut în vară mai multe oferte. America, Maroc, Egipt, dar ai ales Craiova. De ce ai refuzat contracte de 2-3 ori mai mari ca să vii în România?

– Așa cum ți-am spus și mai devreme, și a crezut în potențialul meu. Craiova are planuri importante cu mine și acesta este motivul principal pentru care am venit aici. Nu am venit la Craiova pentru bani, am venit pentru că am simțit că este un mediu foarte bun în care eu pot progresa ca fotbalist. Vreau doar să joc fotbal și să cresc!

O întrebare mai delicată. Nu ai vrut să te transferi în Statele Unite din cauza conflictului politic dintre Israel și Palestina?

– Nu am fost niciodată în America. Am avut o ofertă de acolo, dar am ales altceva. Nu a avut legătură cu asta.

Îmi doresc să joc fotbal cât mai mult posibil. Iar în viață vreau să îmi fac familia mândră și sper să pot să-i ajut atât de mult cât m-au ajutat și ei pe mine” – Assad El Hamlawi

„Când mă voi simți pregătit să fiu lider, îmi voi asuma și acest rol”

Crezi că poți deveni la un moment dat un lider al echipei?

– Depinde. Am colegi extraordinari și cred că ar trebui ca alții să își asume acest rol. Sunt mulți coechipieri mai familiarizați cu echipa și de mai multă vreme aici. Când timpul va veni și mă voi simți pregătit, va trebui să îmi asum și acest rol de lider. În acest moment vreau doar să fiu eu și să fac ceea îmi propun, să fac parte din echipă.

Ce îți place să faci în timpul liber?

– Nu foarte multe. Stau acasă. Mă uit la meciuri și la seriale. Bineînțeles, dacă am prieteni în vizită, mergem să mâncăm ceva. Îmi place în mare parte să mă relaxez.

E un loc în lume unde ți-ai dori neapărat să ajungi într-o zi?

– Sunt foarte multe locuri. Nu sunt genul de persoană care să meargă în foarte multe vacanțe. Îmi propun să merg când am posibilitatea mai des în țări și orașe călduroase. Să încep să explorez mai mult lumea. Vom vedea.

Promisiunea pentru fanii olteni: „Voi învăța imnul până la finalul anului!”

E un campionat anume unde ți-ar plăcea să joci?

– Nu știu, îți voi spune pe viitor. Deocamdată nu mă gândesc la alt campionat, ci doar la ce am de făcut la Universitatea Craiova.

Care e cel mai mare vis al tău?

– În fotbal îmi doresc să joc cât mai mult posibil. Iar în viață vreau să îmi fac familia mândră și sper să pot să-i ajut atât de mult cât m-au ajutat și ei pe mine.

O să încerci să înveți versurile imnului Craiovei?

– O să îl învăț! Sunt sigur că se va întâmpla asta cât mai curând posibil. Probabil până la finalul anului.

1.000.000 de euro este cota internaționalului palestinian în vârstă de 24 de ani

Patru scurte de final: e fan CR7!

Ronaldo sau Messi?

– Ronaldo!

Vară sau iarnă?

– Aș spune vară.

La munte sau la mare?

– Mare.

Film sau carte?

– Film.

Assad, mulțumim și baftă!

– Mulțumesc și eu că ați venit la Craiova!

Carte de vizită Assad El Hamlawi

Data nașterii: 27 octombrie 2000, Helsingborg, Suedia;

27 octombrie 2000, Helsingborg, Suedia; Carieră: Angelholms U19 (2019 – 2020), Helsingborg (2020 – 2023), J-Sodra (2022), Varbergs (2023), Angelholms (2023 – 2024), Prime Bangkok (2024), Oddevold (2024), Slask Wroclaw (ianuarie – iunie 2025), Universitatea Craiova (iulie 2025 – ?)

Cum a ajuns Assad la Craiova? „Acceptă! Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și cariera ta!”

partidă pe care a urmărit-o de pe stadion. Assad a mers glonț la tatăl său după ce a marcat golul de 2-0. „A fost ceva de genul: «Mulțumesc, tată! Sunt aici». A fost foarte emoționant pentru că am fost alături de el toată cariera, încă de când a început fotbalul. L-am urmărit îndeaproape și pe el și pe frații lui. Annass are 20 de ani și face parte din lotul naționalei Palestinei U20”, povestește Al Hamlawi senior.

Acesta dezvăluie și cum se simte fiul său în Oltenia. „Are o susținere foarte mare din partea clubului, a antrenorilor, chiar și președintele clubului are o comunicare foarte bună cu Assad. Sunt ca o familie aici. Fanii l-au primit cu foarte mare căldură. A fost o decizie foarte bună venirea la Craiova. Sunt fericit să îl văd așa! În Palestina se vorbește despre evoluțiile sale la Craiova. E ceva special de fiecare dată. Foarte multă lume vorbește despre golurile marcate de el și circulă video-uri pe Facebook și pe Instagram. Toți spun că a fost o alegere foarte bună să vină în România. Palestienii se simt foarte bine aici și apreciază foarte mult țara voastră”.

Cum a ajuns Assad la Craiova? O spune părintele său: „După ce a jucat cu Palestina contra Iordaniei, a venit înapoi în Suedia și eram cu el. Mi-a zis că îl vrea Craiova și încă o echipă. Apoi am stat și am discutat, mi-am făcut temele despre Universitatea Craiova și i-am zis: „Acceptă! Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și cariera ta!”.

Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: „Era predestinat să ajungă la Craiova”

Coincidență sau predestinare? Un lucru extrem de interesant este faptul că Cu alte cuvinte, leul a ajuns în curtea leilor! Patronul Mihai Rotaru este foarte entuziasmat de transferul lui Assad Al Hamlawi la Universitatea Craiova

„Vă spun un singur lucru… Știți ce înseamnă «Assad» în limba arabă? Înseamnă leu! Assad în arabă înseamnă leu. De aici mergem mai departe. Doar ne bucurăm de el! Este primul jucător din istoria Universității Craiova care înscrie 3 goluri într-un meci european. Mi l-am dorit foarte mult, a venit la propunerea lui Tudor Băluță. L-am întrebat pe Tudor pe cine putem lua de la fosta echipă și a zis un fundaș central și pe Assad. A zis că Assad este fantastic, că venise în iarnă și a dat 7 goluri și că ar ajuta Craiova foarte mult. A avut dreptate până la urmă. Din suma de transfer, vreo 200.000 de euro i-a scos la returul cu Sarajevo. Cu tot cu bonusuri, suma de transfer bate spre 1.000.000 de euro. Transfer definitiv, este jucătorul nostru. Era predestinat să ajungă la Craiova!”, a declarat Rotaru la

Doar 41 de minute la națională în 3 meciuri pentru Palestina

E posibil ca micuțul Assad să nu se fi gândit că va ajunge să joace la echipa națională a Palestinei când s-a apucat de fotbal în cadru organizat la Angelholms, o localitate situată la 30 de kilometri de Helsingborg, orașul unde s-a născut din mama suedeză și tată palestinian. Dar visul din copilărie a devenit realitate în această primăvară, la 24 de ani.

pe 20 martie 2025, la 1-3 în Iordania. A jucat ultimele 18 minute ale meciului de la Amman, intrând în locul lui Dabbagh, un atacant de 1,2 milioane de euro legitimat la Zamalek în Egipt. Assad Al-Hamlawi a mai bifat 8 minute la 2-1 cu Irak (25 martie 2025), alte 15 minute în Kuweit – Palestina 0-2 (5 iunie 2025) și a rămas pe bancă la 1-1 cu Oman (10 iunie 2025). Așa cum spunea și Assad, el este nou la națională, adunând mai puțin de-o repriză în 3 meciuri pentru Palestina.

A intrat deja în istoria Olteniei fotbalistice: egalul lui Oblemenco!

Assad Al Hamlawi a pornit furtunos în sezonul european al Universității Craiova. Assad a marcat o triplă la returul cu Sarajevo de pe 31 iulie, apoi a reușit să înscrie peste 7 zile și în poarta slovacilor de la Spartak Trnava. Cu cele patru goluri, Assad Al Hamlawi a intrat în top 10 golgeteri europeni ai Universității Craiova.

Sorin Cârțu – 11 goluri Ion Geolgău – 8 goluri Ilie Balaci – 7 goluri Rodion Cămătaru – 6 goluri Aurel Beldeanu – 5 goluri Mircea Irimescu – 5 goluri Zoltan Crișan – 5 goluri Ion Oblemenco – 4 goluri Marian Bîcu – 4 goluri Assad Al Hamlawi – 4 goluri

Ion Oblemenco reușise cele 4 goluri în 3 din cele 9 meciuri jucate pentru „albaștri” în cupele europene: un gol contra Fiorentinei (1-0) în sezonul 1973/1974 al Cupei UEFA, o dublă cu Atvidabergs (2-1) în ediția 1974/1975 a Cupei Campionilor Europeni și un gol în eșecul cu Steaua Roșie Belgrad (1-3) în ediția 1975/1976 a Cupei UEFA. Al Hamlawi a marcat cele 4 goluri în primele 3 meciuri europene ale Craiovei.