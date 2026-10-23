Sport

Assad e de neoprit! Media remarcabilă de goluri la care a ajuns atacantul palestinian

Catalin Oprea
23.10.2026 | 08:57
Assad e de neoprit Media remarcabila de goluri la care a ajuns atacantul palestinian
ANALIZĂ FANATIK
Assad Al Hamlawi are o medie de goluri remarcabilă FOTO sportpictures
Vârful Craiovei a deschis scorul în Andorra, facilitând victoria echipei sale, care le oferă oltenilor speranțe să ajungă în primăvara europeană
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Universitatea Craiova a o ținut o victorie facilă în Andorra, 3-1 cu Inter Descaldes. Iar Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 2, dovedind din nou că se află în formă. Atacantul de 25 de ani are o medie remarcabilă de goluri în ultima perioadă.

Assad Al Hamlawi a marcat de nouă ori în șase săptămâni

Assad a marcat de nouă ori în ultimele șase săptămâni, pe trei fronturi. A dat goluri în campionat, în Conference League, dar și la echipa națională a Palestinei. Practic, de când a revenit după o accidentare, el are o medie de 1,5 goluri pe săptămână.

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Palestinianul, care sezonul trecut a marcat de 11 ori pentru Universitatea Craiova, a început sezonul actual în trombă, cu două goluri marcate contra celor de la Vitebsk, în primul meci din preliminariile Ligii Campionilor, dar la retur s-a accidentat.

Assad a lipsit trei săptămâni și a revenit abia la jumătatea lunii august, dar și-a intrat destul de greu în ritm. Ulterior însă, din septembrie a explodat și este principala gură de foc a oltenilor.

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A câștigat net duelul cu Nsimba

Ca o coincidență, care explică însă alegerea lui Filipe Coelho, celălaltalt vârf împins al Craiovei, francezul Nsimba n-a mai dat niciun gol de când a început să înscrie Assad. Nsimba, care marcase de opt ori în debutul sezonului, n-a mai înscris de pe 3 septembrie. De atunci a început să joace tot mai puțin, iar în ultimele partide a fost rezervă neutilizată. Cel mai probabil, el va pleca în iarnă din Bănie, fiind profund nemulțumit de situația lui.

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Universitatea a reușit totuși să-l integreze bine pe Elisor, care a dat și el șase goluri în ultimele șase săptămâni și are un total de opt goluri în acest sezon. Deși au situații diferite, Assad, Nsimba și Elisor sunt la egalitate de goluri, dar palestinianul face diferența cu reușitele de la națională.

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„Sper să pot continua în același fel. Eu nu voi fi mulțumit decât când cariera mea se va sfârși”, a declarat Assad Al-Hamlawi, după meciul din Andorra.

GOLURILE LUI ASSAD

  • 22 octombrie Inter Descaldes – U Craiova 1-3
  • 15 octombrie U Craiova – Getafe 1-1
  • 2 octombrie China -Palestina 0-5 (2 goluri)
  • 24 septembrie Palestina – Noua Zeelandă 2-2
  • 19 septembrie U Craiova – FCSB 5-0 (2 goluri)
  • 7 septembrie U Craiova – U Cluj 4-0 (2 goluri)
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