Assad, reușită de excepție în Universitatea Craiova – FCSB! Graovac, depășit ușor de atacantul palestinian. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Assad Al-Hamlawi, gol de senzație în Universitatea Craiova – FCSB

Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 23 al meciului Universitatea Craiova – FCSB cu o execuție rafinată după un dribling elegant în fața lui Daniel Graovac, la capătul unei faze lucrate excelent de echipa antrenată de Filipe Coelho, plecate chiar de pe linia de fund.

Vladimir Screciu a trimis o diagonală perfectă către Carlos Mora, iar acesta, lipit de tușa dreaptă, a trimis din prima cu o lovitură de cap spre Assad. Intrat în posesia mingii și aflat în poziție de 1 la 1 cu Daniel Graovac undeva în colțul careului de 16 metri, atacantul de origine palestiniană l-a driblat elegant, scurt, pe fundașul central de la FCSB spre interior, folosind piciorul drept, iar ulterior a șutat cu interiorul piciorului stâng la colțul lung, fără șanse de intervenție pentru portarul Matei Popa. Balonul s-a dus direct în plasa laterală.

s-a disputat într-o pe stadionul „Ion Oblemenco”. Nu mai puțin de 25.026 de spectatori au fost prezenți pe această arenă duminică seară, dintr-o capacitate totală de circa 28.000 de locuri. Campioana României a fost susținută la Craiova de 629 de suporteri.

Cum s-au prezentat cele două echipe la acest meci:

Universitatea Craiova: L. Popescu – Bancu, Screciu, Rus, Romanchuk, Mora – Băluță, Cicâldău, Matei – Etim, Assad; Rezerve: Isenko, Lung – Ștefan, Stevanovic, Fălcușan, Anzor, Crețu, Mogoș, Telles, Houri, Băsceanu; Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea; Rezerve: Târnovanu, Udrea, Zima – Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Pantea, Popescu, Baba, Stoian, D. Popa; Antrenor: Elias Charalambous