Assad i-a „omorât” pe toți înainte de Dinamo – Universitatea Craiova! Aplică „schema Alibec” pentru a se relaxa

ADVERTISEMENT

Assad, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a ratat meciul de joi seara, pe care echipa sa l-a câștigat la limită, scor 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați. A doua zi, atacantul din Palestina s-a relaxat jucând Counter-Strike. Fotbalistul s-a filmat în timp ce se juca celebrul shooter.

Assad, atacantul Universității Craiova, s-a filmat în timp ce se juca Counter-Strike

Vârful echipei din Bănie a pornit un live pe platforma TikTok și a început să joace un meci de Counter-Strike 2. Fotbalistul, îmbrăcat în tricoul de antrenament al Universității Craiova, a împărțit ecranul în două. Sus, urmăritorii îi puteau vedea fața, iar în partea de jos era afișat jocul.

ADVERTISEMENT

Assad comunica cu colegii săi de echipă în timp ce se juca, iar oamenii care urmăreau live-ul l-au felicitat în secțiunea de chat pentru felul în care trage cu arma. Pe contul său nu mai postase altceva decât poze din meciuri.

Au fost și reacții ironice. Românii au găsit rapid live-ul și au glumit pe seama fotbalistului: „Unde era Alibec?”, „Cel mai bun atacant din campionat”, „Joacă fotbal, nu Counter”, „Mai treci și pe la antrenament” au fost doar o parte dintre reacții.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec pierdea nopțile pe Counter-Strike. Fotbaliștii români au o pasiune pentru jocurile video

Atacantul a recunoscut că, în prima sa experiență la FCSB, a pierdut multe nopți la PC. Vârful a luat parte și la câteva meciuri profesioniste. „Mă relaxez, dar recunosc că sunt destul de bun”, mărturisea jucătorul.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, oamenii chiar au început să scrie pe chat „Alibec, Alibec”, iar Assad a dat un răspuns cel puțin interesant. a spus: „Alibec? Nu știu cine e ăla. Dacă vrea să ne jucăm, să îmi scrie”.

Oltenii l-au transferat în vară, iar în primele sale meciuri a marcat pe bandă rulantă. Totuși, vârful din Palestina pare că trece printr-o scădere de formă. A prins puține minute în ultimele jocuri, iar în meciul din ultima rundă nici măcar nu a fost în lot.

ADVERTISEMENT