Sport

Assad i-a „omorât” pe toți înainte de Dinamo – Universitatea Craiova! Aplică „schema Alibec” pentru a se relaxa

Cum se relaxează Assad, atacantul de la Universitatea Craiova, înainte de derby-ul cu Dinamo. Vârful din Palestina a dat drumul la un live pe TikTok.
Alex Bodnariu
06.02.2026 | 17:00
Assad ia omorat pe toti inainte de Dinamo Universitatea Craiova Aplica schema Alibec pentru a se relaxa
SPECIAL FANATIK
Assad, atacantul Universității Craiova, s-a filmat în timp ce se juca Counter-Strike
ADVERTISEMENT

Assad, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a ratat meciul de joi seara, pe care echipa sa l-a câștigat la limită, scor 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați. A doua zi, atacantul din Palestina s-a relaxat jucând Counter-Strike. Fotbalistul s-a filmat în timp ce se juca celebrul shooter.

Assad, atacantul Universității Craiova, s-a filmat în timp ce se juca Counter-Strike

Vârful echipei din Bănie a pornit un live pe platforma TikTok și a început să joace un meci de Counter-Strike 2. Fotbalistul, îmbrăcat în tricoul de antrenament al Universității Craiova, a împărțit ecranul în două. Sus, urmăritorii îi puteau vedea fața, iar în partea de jos era afișat jocul.

ADVERTISEMENT

Assad comunica cu colegii săi de echipă în timp ce se juca, iar oamenii care urmăreau live-ul l-au felicitat în secțiunea de chat pentru felul în care trage cu arma. Pe contul său nu mai postase altceva decât poze din meciuri.

Au fost și reacții ironice. Românii au găsit rapid live-ul și au glumit pe seama fotbalistului: „Unde era Alibec?”, „Cel mai bun atacant din campionat”, „Joacă fotbal, nu Counter”, „Mai treci și pe la antrenament” au fost doar o parte dintre reacții.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Denis Alibec pierdea nopțile pe Counter-Strike. Fotbaliștii români au o pasiune pentru jocurile video

Denis Alibec este fotbalistul român cel mai cunoscut pentru pasiunea sa pentru jocurile video. Atacantul a recunoscut că, în prima sa experiență la FCSB, a pierdut multe nopți la PC. Vârful a luat parte și la câteva meciuri profesioniste. „Mă relaxez, dar recunosc că sunt destul de bun”, mărturisea jucătorul.

ADVERTISEMENT
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte,...
Digisport.ro
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”

La un moment dat, oamenii chiar au început să scrie pe chat „Alibec, Alibec”, iar Assad a dat un răspuns cel puțin interesant. Atacantul Universității Craiova a spus: „Alibec? Nu știu cine e ăla. Dacă vrea să ne jucăm, să îmi scrie”.

Assad a impresionat la Universitatea Craiova. Oltenii l-au transferat în vară, iar în primele sale meciuri a marcat pe bandă rulantă. Totuși, vârful din Palestina pare că trece printr-o scădere de formă. A prins puține minute în ultimele jocuri, iar în meciul din ultima rundă nici măcar nu a fost în lot.

ADVERTISEMENT

Assad, atacantul Universității Craiova, s-a filmat în timp ce se juca Counter-Strike

Uluitor cât câștigă anual mama-agent a lui Kylian Mbappe! Mulți fotbaliști de la...
Fanatik
Uluitor cât câștigă anual mama-agent a lui Kylian Mbappe! Mulți fotbaliști de la Real Madrid visează la această sumă
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un...
Fanatik
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United-Tottenham și Liverpool-Manchester...
Fanatik
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United-Tottenham și Liverpool-Manchester City sunt atracțiile principale
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Legendarul Nicolae Dobrin l-a văzut pe Nicolae Dică în vestiar și i-a adresat...
iamsport.ro
Legendarul Nicolae Dobrin l-a văzut pe Nicolae Dică în vestiar și i-a adresat o întrebare care l-a lăsat fără replică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!