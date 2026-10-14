„Assad-mania!”. Meciul Universitatea Craiova – Getafe se vede și în Palestina! „Leul nostru!”

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Universitatea Craiova se bucură de o popularitate tot mai mare în Palestina, iar meritul îi aparține în mare măsură lui Assad Al-Hamlawi. Atacantul de 25 de ani a impresionat în tricoul echipei naționale, pentru care a marcat de cinci ori în trei meciuri amicale disputate în septembrie și octombrie. Prestațiile sale au atras atenția suporterilor palestinieni, care vor să afle tot mai multe despre echipa la care evoluează favoritul lor. Înaintea partidei cu Getafe din Conference League, pagina „Palestine Football” a publicat un mesaj special dedicat vârfului din Bănie.

Universitatea Craiova, în centrul atenției în Palestina! Anunțul făcut înaintea duelului cu Getafe

Assad Al-Hamlawi este un adevărat star în Palestina! Universitatea Craiova este singura reprezentantă a României în faza principală a unei competiții UEFA în acest sezon, iar meciurile europene reprezintă o oportunitate pentru olteni de a-și face numele cunoscut și în afara țării.

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Formația din Bănie a câștigat deja un important capital de simpatie în Palestina datorită lui Assad Al-Hamlawi. Atacantul este cel mai bine cotat fotbalist din lotul echipei naționale, conform valorilor de piață publicate de Transfermarkt. Evoluțiile sale au stârnit un interes tot mai mare în rândul suporterilor palestinieni, care au început să urmărească îndeaproape și parcursul Universității Craiova.

„Leul nostru!” Mesajul special venit din Palestina înaintea meciului cu Getafe

Popularitatea lui Assad Al-Hamlawi a determinat pagina de Instagram „Palestine Football” să acorde o atenție specială echipei la care evoluează atacantul. Administratorii au creat o rubrică dedicată Universității Craiova, în care publică informații despre meciurile oltenilor și prestațiile internaționalului palestinian.

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iar partidele europene ale Craiovei reprezintă o ocazie suplimentară de a-l urmări la cel mai înalt nivel. Înaintea confruntării cu Getafe, din Conference League, pagina „Palestine Football” a promovat partida și i-a transmis un mesaj special fotbalistului de 25 de ani. „O seară europeană importantă îl așteaptă pe leul Palestinei. Atacantul naționalei noastre e în fața unui meci cu echipa spaniolă Getafe, în tricoul Craiovei, în Conference League. Îi dorim toate cele bune leului nostru”.

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Mai mult, confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco” va beneficia de o acoperire specială pe rețelele de socializare din Palestina. Administratorii paginii „Palestine Football” au anunțat că vor oferi informații în timp real despre partida Universitatea Craiova – Getafe și vor publica toate detaliile legate de evoluția lui Assad Al-Hamlawi. Atacantul traversează o perioadă excelentă și a devenit unul dintre cei mai urmăriți fotbaliști ai naționalei palestiniene.

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Assad Al-Hamlawi, declarație emoționantă despre Palestina: „E sânge și inimă. E totul”

Deși s-a născut în Suedia, Assad Al-Hamlawi nu și-a ascuns niciodată atașamentul față de Palestina, țara de origine a familiei sale. Atacantul Universității Craiova a vorbit despre legătura sa cu poporul palestinian și despre emoțiile pe care le trăiește de fiecare dată când îmbracă tricoul echipei naționale.

„Absolut. Întotdeauna! Tata mi-a amintit mereu, am și vizitat Palestina când eram mai mic. A fost un loc foarte fericit pentru mine. E sânge și inimă. E totul. Uimitor! Sentimentul de a juca pentru țara ta nu poate fi depășit. E ceva deosebit. Dacă privești imaginea de ansamblu, asta s-a întâmplat de 75-76 de ani. Mereu au fost vremuri devastatoare. Încerc să merg înainte, să ajut cât pot de mult”, a declarat Assad Al-Hamlawi, atacantul Universității Craiova, într-un interviu pentru .

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Assad Al-Hamlawi a adunat șase selecții pentru echipa națională de seniori a Palestinei și a reușit să înscrie cinci goluri. Fotbalistul de 25 de ani speră să continue evoluțiile excelente atât la prima reprezentativă, cât și la Universitatea Craiova.

Joi seară, atacantul va avea parte de unul dintre cele mai importante teste ale sezonului. Oltenii își vor măsura forțele cu Getafe, formație din La Liga care pornește cu prima șansă în confruntarea din Bănie. Pentru Al-Hamlawi, partida reprezintă și o oportunitate de a confirma forma bună din ultima perioadă, sub privirile suporterilor din România și Palestina.