Assad rămâne cu picioarele pe pământ după cele două goluri din Vitebsk – U Craiova 1-4: „Nu ne putem gândi că am obținut deja calificarea”. Video

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Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a marcat două goluri în meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4, disputat miercuri seară în Ungaria, la Mezokovesd, prima manșă a turului 1 preliminar din Champions League, ambele în prima repriză și ambele din penalty. La finalul partidei, atacantul de origine palestiniană cu cetățenie suedeză a apreciat că au existat și anumite momente de nesiguranță în jocul echipei sale la acest meci.

Ce a declarat Assad Al-Hamlawi după cele două goluri marcate în Vitebsk – U Craiova 1-4

Pe de altă parte însă, bineînțeles că a subliniat în mod special că această victorie le dă lui și coechipierilor săi multe motive de optimism înaintea returului de săptămâna viitoare din Bănie în ceea ce privește șansele de calificare mai departe în turul doi preliminar din Liga Campionilor. Chiar și în aceste condiții însă, Assad s-a arătat totuși destul de rezervat vizavi de abordarea conform căreia soarta acestei duble manșe ar fi deja tranșată în favoarea oltenilor.

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„Este destul de dificil de descris, este primul meci. Cred că am fost puțin nesiguri în unele momente, dar cred de asemenea că ne-am descurcat bine ca echipă. Bineînțeles, am câștigat cu 4-1, este un lucru bun pentru noi, asta este cel mai important. (n.r. Dacă se poate spune că Universitatea Craiova este deja cu un pas în turul 2 preliminar din Champions League) Absolut, dar nu ne putem gândi că deja am obținut calificarea.

Trebuie să rămânem la fel și să fim poate chiar mai buni la următorul meci. Sunt motivat mereu să marchez goluri, azi am înscris două, și sper că o voi face și în următoarele meciuri. Fanii noștri sunt incredibili și abia aștept să îi văd din nou”, a spus Assad Al-Hamlawi în exclusivitate pentru FANATIK

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Assad, declarații pentru Fanatik după Vitebsk - U Craiova 1-4

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Mijlocașul a fost integralist în Ungaria chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 29 de ani, iar la final s-a declarat în principiu în asentimentul lui Assad în ceea ce privește discuția despre șansele la calificarea mai departe. „Acum trebuie să ne refacem, pentru că avem multe meciuri într-o perioadă foarte scurtă. Nu a fost un meci atât de ușor, au fost o echipă agresivă, trebuie să fim puțin mai atenți pe fază defensivă, mă refer la toată echipa, o singură greșeală ne poate costa. În fotbal este posibil orice, trebuie să ne gândim la retur”,