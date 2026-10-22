Assad și Baiaram îi dau mari emoții lui Sorin Cârțu! Recordul legendar al lui „Sorinaccio” e în pericol

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut un start de vis în deplasarea cu Inter d’Escaldes, din etapa a doua a fazei principale din Conference League. Oltenii au marcat de două ori în primele cinci minute, prin Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram, iar reușitele au o semnificație aparte. Cei doi au ajuns la câte 9 goluri în cupele europene pentru Universitatea Craiova și s-au apropiat la numai două reușite de recordul istoric deținut de Sorin Cârțu!

Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au ajuns la 9 goluri europene pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a început în forță partida din Andorra, disputată în această seară, în Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho a avut nevoie de numai trei minute pentru a deschide scorul. Assad Al-Hamlawi a fost cel care a spart gheața în minutul 3 și a adus-o pe Știința în avantaj, cu o lovitură de cap imparabilă. Atacantul palestinian a continuat, astfel, seria reușitelor importante pe scena continentală.

ADVERTISEMENT

Doar două minute mai târziu, în minutul 5, Ștefan Baiaram a majorat diferența. Nicușor Bancu a centrat de pe partea stângă, iar fotbalistul ofensiv al Craiovei a finalizat din prima, la colțul lung. Dincolo de avantajul rapid obținut în fața formației din Andorra, cele două goluri au modificat și ierarhia istorică a marcatorilor Universității Craiova în competițiile europene.

Atât Assad Al-Hamlawi, cât și Ștefan Baiaram aveau câte opt goluri înaintea acestei confruntări. După reușitele din minutele 3 și 5, ambii au ajuns la nouă goluri europene, consolidându-și pozițiile în imediata apropiere a liderului all-time, Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

9 goluri are Assad Al-Hamlawi în cupele europene pentru Universitatea Craiova

9 goluri are și Ștefan Baiaram în cupele europene pentru Universitatea Craiova

11 goluri a marcat Sorin Cârțu pentru Craiova, în meciurile europene și este lider în clasamentul golgheterilor

Sorin Cârțu tremură pentru recordul istoric! Assad și Baiaram se apropie amenințător

Sorin Cârțu deține în continuare recordul de goluri marcate pentru Universitatea Craiova în cupele europene. Fostul mare atacant al Științei a înscris de 11 ori pe scena continentală, o performanță care a rezistat de-a lungul deceniilor. Recordul său este însă amenințat de doi dintre actualii jucători ai echipei.

ADVERTISEMENT

Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au acum câte nouă reușite, astfel că fiecare mai are nevoie de două goluri pentru a-l egala pe Sorin Cârțu și de trei pentru a deveni noul lider solitar al clasamentului. Situația este cu atât mai interesantă cu cât Universitatea Craiova participă în faza principală a Conference League, iar cei doi fotbaliști pot avea mai multe ocazii să-și îmbunătățească cifrele.

ADVERTISEMENT

Clasamentul istoric al marcatorilor Universității Craiova în cupele europene, după primele două goluri din meciul cu Inter d’Escaldes:

Sorin Cârțu – 11 goluri Assad Al-Hamlawi – 9 goluri Ștefan Baiaram – 9 goluri Ion Geolgău – 8 goluri Ilie Balaci – 7 goluri

Assad și Baiaram visează să intre în istoria Universității Craiova

Pentru Assad Al-Hamlawi, ascensiunea în clasamentul istoric al marcatorilor europeni ai Universității Craiova este una spectaculoasă. , în prima etapă a fazei principale din Conference League. Prin acel gol, Al-Hamlawi i-a egalat pe Ion Geolgău și Ștefan Baiaram, urcând pe locul secund în ierarhia all-time a clubului. O săptămână mai târziu, palestinianul a făcut un nou pas spre recordul lui Sorin Cârțu, după ce a deschis scorul în deplasarea din Andorra.

Al-Hamlawi mai are în palmaresul european al Craiovei și o performanță deosebită: hat-trick-ul reușit împotriva celor de la FK Sarajevo, în victoria cu 4-0 din preliminariile Conference League, în vara anului 2025. Atacantul a devenit atunci primul fotbalist din istoria Universității Craiova care a marcat de trei ori într-un singur meci european.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram nu s-a lăsat mai prejos decât colegul său din atac. s și a ajuns, la rândul său, la nouă reușite în competițiile europene. Baiaram a marcat și în alte două meciuri europene din acest sezon, în meciul cu ML Vitebsk, din turul I preliminar al Ligii Campionilor, dar și în deplasarea de la KuPS, din Finlanda. Faptul că doi fotbaliști din actualul lot se află simultan la numai două goluri de primul loc transformă această ierarhie într-una dintre poveștile interesante ale parcursului european al Craiovei.