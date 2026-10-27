Assad și Nsimba, live pe TikTok cu peste 130.000 de fani: ”Hai la FCSB!”. Cum a răspuns atacantul Craiovei

ADVERTISEMENT

Jocurile pe calculator sunt tot mai apreciate în ultima perioadă de fotbaliști și mulți dintre ei fac live în timpul acțiunii. Așa s-a întâmplat și cu atacanții Assad Al Hamlawi (26 de ani) și Steven Nsimba (30 de ani), care au strâns peste 100.000 de fani pe TikTok.

Assad și Nsimba, show împreună cu fanii pe TikTok

Cu două zile înaintea meciului din deplasare cu FC Voluntari, din etapa a 2-a a fazei grupelor din Cupa României Betano, cei doi jucători ai Universității Craiova s-au relaxat jucându-se pe calculator acasă la Al Hamlawi și în același timp au făcut .

ADVERTISEMENT

Totul a început cu atacantul palestinian stând în fața calculatorului și jucându-se Counter-Strike 2. La un moment dat, el le-a spus urmăritorilor săi: ”Și acum o surpriză pentru voi. Cineva e la ușă”, moment în care și-a făcut apariția Nsimba.

Numărul fanilor prezenți pe live-ul făcut de Assad Al Hamlawi a început să crească de la un minut la altul și a ajuns la un moment dat la peste 130.000 de followers. Însă, adevărata vedetă a fost atacantul francez.

ADVERTISEMENT

Au curs întrebările legate despre un transfer al său la FCSB, așa cum , iar Steven Nsimba le-a citit și s-a amuzat, fără să ofere un răspuns. Un suporter al Craiovei i-a cerut să nu plece, iar atacantul a precizat: ”Nu m-am hotărât încă”. Un alt moment hazliu s-a petrecut când o fană l-a întrebat dacă îi plac blondele. Nsimba a început să râdă și i-a arătat poza de pe telefon cu prietena sa.

ADVERTISEMENT

De ce a fost scos Nsimba din planurile Craiovei

Om important în eventul realizat de Universitatea Craiova în sezonul precedent, Steven Nsimba a căzut în dizgrație. Trimis pe banca de rezerve de antrenorul Filipe Coelho, francezul a ajuns a treia variantă de atacant în Bănie, Simon Elisor fiind preferat ca primă rezervă pentru Assad Al Hamlawi.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, ruptura dintre Nsimba și tehnicianul portughez s-a produs în momentul în care . Refuzat de Coelho, atacantul a început să fie din ce în ce mai retras, nu s-a mai implicat la fel de mult la antrenamente, iar după ședințe pleacă imediat.