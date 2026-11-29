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Universitatea Craiova – Dinamo, meci programat luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, încheie etapa a 17-a din SuperLiga. Cu o zi înainte de această dispută încinsă, din Bănie vine o veste extrem de importantă. Ce se întâmplă cu Assad Al Hamlawi (26 de ani), atacantul numărul 1 din echipa lui Filipe Coelho (46 de ani).

Anunț important în privința lui Assad Al Hamlawi, înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

Universitatea Craiova a fost învinsă categoric, joi, în etapa a 4-a de Conference League. „Călăii” oltenilor au fost englezii de la Brighton, echipa aflată pe locul 2 în Premier League. „Știința” nu a contat în niciun moment în meciul de pe Amex Stadium și a pierdut cu 0-4. Pentru meciul european, campioana României nu s-a bazat pe o piesă fundamentală din ofensivă, e vorba de palestinianul Assad Al Hamlawi.

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Lucrurile se vor schimba radical în perspectiva meciului de campionat pe care „U” Craiova îl dispută luni, pe „Ion Oblemenco”, în compania lui Dinamo. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a anunțat, în exclusivitate, că Assad Al Hamlawi a fost recuperat și va intra din primul minut în meciul de luni. „Să vă dau o exclusivitate. Assad va fi titular cu Dinamo. Și-a revenit, a fost recuperat și va fi titular cu Dinamo”.

FANATIK a prezentat în exclusivitate și înainte de deplasare din Anglia, cu Brighton. Atacantul palestinian nu a făcut deplasarea pentru meciul de Conference League după ce a suferit o contuzie puternică. În aceste condiții, staff-ul medical al oltenilor nu a vrut să riște o agravare. Prin urmare, Assad Al Hamlawi nu a fost forțat în confruntarea de joi seara.

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Cât de important este Assad în jocul Universității Craiova

Universitatea Craiova nu a contat deloc pe fază ofensivă în partida disputată în Anglia, cu puternica Brighton. Filipe Coelho a început cu Simon Elisor (27 de ani), dar acesta nu a contat. După pauză a intrat Steven Nsimba, însă nici acesta nu a făcut mare lucru în atac. din vara anului 2025. A fost transferat de la echipa poloneză Slask Wroclaw. În acest an competițional, palestinianul a marcat 11 goluri în toate competițiile oficiale. În total, la Craiova, Assad are 27 de goluri în 69 de meciuri, în ultimul sezon și jumătate.

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În acest sezon de SuperLiga, Assad are 7 goluri marcate pentru olteni, fiind al doilea cel mai bun marcator al formației, după „fenomenul” Elisor. Atacantul palestinian are o cotă de piață evaluată la 2 milioane de euro. Într-o altă ediție de FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru, patronul campioanei din SuperLiga, a spus că Assad este fundamental la echipa din Bănie și nu va fi lăsat să plece pe o sumă mai mică de 5 milioane de euro.