Asta da, surpriză! Sorin Cârțu, singurul om de fotbal din România, care nu s-a uitat la Farul – FCSB! „Știu că or să râdă unii, dar asta am simțit” Video exclusiv

Farul – FCSB 3-2 a fost cu siguranță . Aproape toată România s-a uitat la meciul care a decis campioana acestui sezon. Aproape. Unul dintre cei care au preferat alte programe TV este Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova.

Sorin Cârțu nu a putut nici măcar să se uite la Farul – FCSB 3-2: “Sunt foarte ofticos. După tot ce s-a întâmplat anul ăsta cu Universitatea Craiova”

În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Sorin Cârțu a recunoscut că a preferat să urmărească meciuri din alte campionate. Pur și simplu nu s-a putut uita la din cauza supărării că Universitatea Craiova nu a fost în lupta pentru titlu în SuperLiga. Deși este convins că ar fi meritat.

“Asta e oftica mare. Noi când am avut finala acasa, cu CFR Cluj, am pierdut-o. Farul a avut finală acasă și a câștigat-o, bravo lor. Știi că nu m-am uitat la meci? Sunt foarte ofticos. De tot ce ni se întâmplă anul ăsta sunt foarte ofticat.

Pe cuvântul meu de onoare că nu m-am uitat la meci. M-am uitat la nu știu ce meciuri au fost prin alte campionate. Am trăit atât de intens meciurile când am jucat cu ei, și cu FCSB și cu Farul. Și am trăit niște decepții.

Sorin Cârțu, despre motivul pentru care a preferat să nu se uite la Farul – FCSB 3-2: “Stăteam să ce? Să văd bucuriile lor?”

Stăteam acum să ce? Să văd bucuriile lor. Dacă e cineva care se bucură de răul meu… eu recunosc, sunt foarte ofticat de tot ceea ce ni s-a întâmplat anul ăsta”, a recunoscut Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Farul – FCSB 3-2, meciul care a decis titlul în SuperLiga, s-a disputat duminică seară, de la ora 21:00. Oaspeții au început partida mai bine și conduceau cu 2-0 după doar 18 minute. Farul a reușit să egaleze până în pauză, iar în partea a doua a marcat de alte două ori pentru a întoarce scorul și a câștiga titlul.

Cu o singură etapă rămasă de disputat din faza play-off, Farul are 50 de puncte acumulate, patru mai multe decât a doua clasată, FCSB. Locul 3 este ocupat de CFR Cluj, cu 42 de puncte. După victoria cu Rapid, Universitatea Craiova a acumulat 40 de puncte și rămâne în cursa pentru podium.

Lupta pentru locul 3, între CFR Cluj și Universitatea Craiova, singura miză rămasă pentru ultima etapă: CFR Cluj – Farul, Universitatea Craiova – Sepsi

Practic, singura miză pe care o mai propune ultima etapă din SuperLiga este cea pentru locul 3. Lupta se va da între CFR Cluj și Universitatea Craiova. Echipa lui Dan Petrescu are meci pe propriul teren cu Farul, în vreme ce Universitatea primește vizita celor de la Sepsi.

