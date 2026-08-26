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Ăsta e adevăratul motiv pentru care Dinamo l-a pierdut gratis pe puștiul care face furori în Liga 2: „Nu puteam să-i oprim ascensiunea!”

Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo l-a cedat gratis pe Ianis Doană la Poli Timișoara. Puștiul de 18 ani a marcat 4 goluri cu Concordia în liga 2.
Alex Bodnariu
26.08.2026 | 10:10
Asta e adevaratul motiv pentru care Dinamo la pierdut gratis pe pustiul care face furori in Liga 2 Nu puteam sai oprim ascensiunea
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A plecat gratis de la Dinamo și a dat 4 goluri într-un singur meci! De ce au renunțat „câinii” la Ianis Doană
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Ianis Doană este unul dintre tinerii care au atras atenția în startul acestui sezon din Liga 2. Puștiul de doar 18 ani a făcut spectacol în tricoul celor de la Poli Timișoara și a marcat de patru ori în victoria categorică, scor 5-1, obținută pe terenul Concordiei Chiajna. Tânărul fotbalist a reușit „pokerul” în numai 46 de minute. Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo i-a dat drumul să plece în această vară.

A plecat gratis de la Dinamo și a dat 4 goluri într-un singur meci! De ce au renunțat „câinii” la Ianis Doană

„Câinii” l-au adus la finalul sezonului trecut de la CSM Reșița, iar mijlocașul a mers inclusiv în cantonamentul din Polonia alături de prima echipă. Nu a reușit însă să-și câștige un loc în lot, iar conducerea a decis că, pentru dezvoltarea sa, este mult mai important să ajungă la o formație la care să joace constant.

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Dinamo l-a cedat definitiv la Poli Timișoara fără să încaseze o sumă de transfer. Clubul din Ștefan cel Mare și-a păstrat însă procente dintr-o eventuală revânzare. Doană a ajuns astfel la nou-promovata în Liga 2, unde lucrează sub comanda lui Dan Alexa și speră ca, la finalul sezonului, să sărbătorească promovarea în SuperLiga.

Puștiul pierdut gratis de Dinamo a „explodat” la Poli Timișoara! Andrei Nicolescu spune de ce l-a lăsat să plece

Doană a înscris primele sale goluri pentru Poli chiar în partida cu Concordia. A deschis scorul în minutul 4, a mai punctat în minutele 19 și 23, iar imediat după pauză a marcat pentru a patra oară. Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce Dinamo a ales să-i dea drumul.

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„Ianis Doană e un jucător foarte util pentru fotbalul românesc. Nu puteam să-i oprim ascensiunea. Anul ăsta ar fi avut puține șanse să prindă minute la Dinamo. Ne bucurăm pentru el. Cred că e alegerea firească să meargă să joace undeva.

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Am găsit o soluție care îl ajută pe el, o ajută pe Dinamo, dar și pe Poli. E un tânăr care trebuie să se dezvolte. Vedem asta ca pe o strategie. Expunem jucătorii care se dezvoltă. Îi lăsăm să meargă undeva unde se pot dezvolta. E o dinamică a negocierilor. Ianis nu a apucat să joace deloc la Dinamo. Încerci să găsești cea mai bună soluție”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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