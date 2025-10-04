Asta e cea mai mare problemă a celor de la FCSB! „Oameni buni, e deja prea mult. E vorba de echipa campioană”. Exclusiv

Ghinion după ghinion la FCSB după eșecul cu 0-2 în Europa League cu Young Boys. Elias Charalambous a anunțat după meci că Malcom Edjouma și David Miculescu s-au accidentat. Marius Șumudică a tras un semnal de alarmă legat de situația campioanei României.
FCSB arată total diferit față de sezonul trecut, în care nu doar că avea rezultate, ci se prezenta și foarte bine din punct de vedere fizic, în ciuda jocurilor multe și la interval scurt unul după celălalt.
Bucureștenii au suferit mai multe accidentări până acum în noua stagiune, iar toate au avut un numitor comun: problemele musculare. Marius Șumudică a spus în direct că nu i se pare normal ceea ce se întâmplă cu jucătorii lui Charalambous și că situația este una alarmantă.
„Pentru mine este un semn de întrebare și am atras mereu atenția. Este singura echipă din campionatul intern, care la 2-3 meciuri, îi iese un jucător cu probleme musculare. N-am văzut în viața mea. S-a accidentat Tănase, Crețu, Graovac, Edjouma, Baba Alhassan… Radunovic are pubalgie, tot o problemă. Bîrligea, probleme musculare… Este prea mult!
Este incredibil, echipa campioană, să se afle unde este acum și să aibă atâtea probleme de același ordin medical. Aceleași probleme musculare, este incredibil! Edjouma se așează jos, pac, iese afară… Graovac, la fel… Domne, au sezon încărcat, zice lumea. Cât a jucat Graovac? Pac, ruptură musculară, o lună afară.
Se întâmplă ceva! Uite și Universitatea Craiova, nu sunt obișnuiți ca FCSB, joacă din 3 în 3 zile și fac rotație, n-am văzut la alții problemele de la FCSB!”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.
FCSB are parte de un coșmar la nivelul accidentărilor în acest sezon. În afară de Joyskim Dawa, indisponibil încă din a doua jumătate a sezonului trecut, bucureștenii îi mai au acum accidentați/indisponibili pe următorii jucători: Ionuț Cercel, Mihai Lixandru, Daniel Graovac, Malcom Edjouma și David Miculescu.
Pentru FCSB urmează 5 meciuri foarte interesante, în care se va afla și debutul în grupele Cupei României. Iată următorii adversari care ies în calea bucureștenilor în următoarea perioadă: