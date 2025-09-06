„Ăsta e cel mai important lucru!”. Adrian Mutu, analiză la sânge a Rapidului lui Gâlcă față de perioada Șumudică

După 8 etape în SuperLiga, Un parcurs excelent, cu 5 victorii și 3 remize, și unul superior celui pe care îl înregistra Rapid cu Marius Șumudică anul trecut. O comparație între cele două perioade a făcut și Adrian Mutu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a făcut comparație între Rapidul lui Gâlcă și cel al lui Șumudică: „De asta are nevoie”

E drept, Costel Gâlcă nu a luat echipa din mers, ca predecesorul său. A putut să pună la punct lucrurile din perioada de pregătire, spre deosebire de Șumudică, omul care era instalat anul trecut, după ce se jucaseră deja 6 etape. Totuși, statistica spune că, în primele 8 jocuri, Șumudică înregistra 3 victorii, 3 remize și două înfrângeri cu Rapid.

Ce s-a schimbat la Rapid? Ce face Gâlcă bine? Ce i-a lipsit lui Șumudică? Adrian Mutu a oferit răspunsurile la aceste întrebări într-o intervenție prin video conferință la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Rapidul lui Gâlcă) mi se pare constant, matur. Nu mă înnebunește jocul în sine, nici nu mă nemulțumește. Însă, la nivel de rezultate, e acolo, ceea ce denotă o echipă matură, o echipă constantă. E bine, de asta are nevoie Rapid.

E și disciplinată. Eu cred că Rapid, în momentul acesta, are liniște la nivel de bancă, de discuții în jurul echipei. Cu Șumudică nu a avut. Gâlcă, cu felul lui de a fi, a adus un echilibru, de care are nevoie Rapidul”, a observat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce a reușit Gâlcă și nu a făcut Șumudică. Adrian Mutu: „Dacă aducea echilibru, avea rezultate”

Rapid a fost oglinda antrenorilor săi, iar comparația dintre Gâlcă și Șumudică se reflectă și în situația echipei. Costel Gâlcă este genul de antrenor calm, cerebral și liniștit. Spre deosebire de predecesorul său,

ADVERTISEMENT

„Dacă Șumi aducea echilibrul acesta sezonul trecut, Rapid avea rezultate și cu el. Liniștea la Rapid este cea mai importantă. Eu am simțit-o pe pielea mea. Dacă ai liniște și tu reușești să echilibrezi atmosfera, ai rezultate. Acolo, dacă ceva se dezechilibrează, se inflamează foarte rapid și e greu de remediat. Realitatea Rapid nu e ușoară și de aceea trebuie gestionată într-un mod de liniște, de echilibru, de comunicare corectă. Altfel, dacă degenerează lucrurile, dispar și rezultatele!”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.