Asta e cheia marelui derby CFR – U Craiova. Cifrele nu mint: cum pot ardelenii să obțină o victorie care ar da peste cap calculele la titlu

CFR Cluj și Universitatea Craiova joacă meciul care poate răsturna complet lupta la titlu din Superliga. Datele Opta arată marele paradox al play-off-ului. Mutarea pregătită de Daniel Pancu
Alex Bodnariu
08.05.2026 | 11:38
Cum poate CFR Cluj să o bată pe Universitatea Craiova. La ce capitol stă mai bine echipa lui Daniel Pancu
Vineri, 8 mai, de la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, se joacă poate cel mai important meci al sezonului din Superliga României. Universitatea Craiova are 45 de puncte și este lider, cu trei lungimi de undă față de U Cluj și cinci peste CFR Cluj, care ocupă locul 3, cu 40 de puncte. Totul poate fi dat peste cap dacă ardelenii câștigă duelul cu Universitatea Craiova în Gruia.

Paradoxul acestui play-off este că echipa cu cele mai bune cifre ofensive nu conduce clasamentul. CFR Cluj a acumulat, conform datelor Opta, 11.1 xG în cele șapte meciuri disputate, cel mai mare Expected Goals din play-off, în timp ce Universitatea Craiova se află abia pe locul patru, cu 7.4 xG. Diferența se vede clar și la xG per șut: ardelenii produc 0.11 xG la fiecare tentativă, față de 0.08 în cazul oltenilor.

Daniel Pancu a construit o echipă care atacă mult și din toate zonele terenului, însă jucătorii săi au mari probleme la finalizare. În schimb, Universitatea Craiova este o formație care preferă un joc mai lent, bazat pe posesie și control. Oltenii au avut câștig de cauză în acest play-off cu o tactică extrem de atent calculată.

Statistici CFR Cluj - U Craiova. Foto: Opta
Cine e jucătorul care ar putea decide duelul din Gruia. Oltenii pot fi surprinși

Factorul-cheie în acest derby poate fi Luka Zahovic. Slovenul a fost titular pentru prima dată în acest play-off la meciul cu Rapid și a marcat încă din debutul jocului. Craiova îl cunoaște mai puțin decât pe ceilalți atacanți ai CFR-ului, iar tocmai acest lucru îl poate transforma într-un element-surpriză.

Datele Opta nu lasă loc de interpretări. Universitatea Craiova a primit cele mai puține șuturi, doar 57, și cel mai mic număr de șuturi pe poartă, 17, dintre toate cele șase echipe din play-off. Blocul defensiv format din Romanchuk, Rus și Screciu funcționează aproape perfect. Totuși, acest lucru face ca jocul ofensiv al oltenilor să devină, uneori, mai previzibil.

Daniel Pancu le pregătește o mare surpriză oltenilor. CFR ar putea juca cu 3 fundași în derby!

Pancu pregătește o mutare radicală: abandonarea sistemului obișnuit 4-2-3-1 și adoptarea unui modul cu trei stoperi, practic o oglindă a sistemului 3-4-3 folosit de Universitatea Craiova, idee sugerată inclusiv de Raul Rusescu. Scopul este unul logic: dacă ardelenii aliniază trei fundași centrali, elimină superioritatea numerică pe care oltenii o creează în benzi prin Mora și Bancu. Pancu a încercat un sistem 3-5-2 și la meciul din Cupă cu oltenii, în prelungiri, din minutul 106 până la finalul jocului.

Sistemul folosit de CFR Cluj în finalul meciului din Cupa României cu U. Craiova. Foto: Wyscout
„Am vrut de trei ori să schimb, dar nu am făcut-o. În toate cele trei jocuri cu ei! Poate e momentul, mă gândesc până la joc. Dar în toate cele trei jocuri, abia la prânz am luat decizia de a rămâne cu patru fundași. Și acum am nevoie de două-trei zile să pregătesc, iar pe toți jucătorii o să-i am la antrenament abia joi seara, pentru că cei care au jucat aseară cu Rapid vor fi două zile la refacere”, a explicat Daniel Pancu la conferința de presă.

Coelho, la rândul său, a anunțat că va schimba strategia față de meciul din Cupă: „Detaliile vor face diferența, am pregătit ceva diferit. Trebuie să luptăm pentru fiecare punct. Acum, cel mai important este următorul meci. Presiune este peste tot”, declara lusitanul după victoria cu Dinamo.

Rămâne de văzut dacă Daniel Pancu va reuși să anihileze Universitatea Craiova. O eventuală victorie a CFR-ului în Gruia ar da peste cap toate calculele din lupta la titlu. U Cluj ar putea egala la puncte formația din Bănie, iar CFR Cluj ar rămâne pe locul 3, la doar două puncte de cele două rivale.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
