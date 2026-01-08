Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Adrian Șut merge la liderul din Emiratele Arabe Unite

, asta după a acceptat propunerea venită, iar campioana României urmează să încaseze în schimbul său 2 milioane de euro.

FANATIK a aflat că mijlocașul defensiv va fi noul jucător al celor de la Al-Ain, formație care se află pe primul loc în campionatul din Emiratele Arabe Unite.În acest moment, viitoarea echipă a lui Adrian Șut are 27 de puncte strânse în 11 meciuri și avansul față de locul 2 este de 3 puncte.

În trecut, Al-Ain a fost antrenată de Cosmin Olăroiu, iar acum formația arabă este pregătită de sârbul Vladimir Ivic.

