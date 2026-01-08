Sport

Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv

Adrian Șut urmează să plece de la FCSB și va semna cu liderul la zi din campionatul din Emiratele Arabe Unite, iar jucătorul român va avea un salariu uriaș.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
08.01.2026 | 11:39
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Adrian Șut se transferă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe
Adrian Șut urmează să meargă în Emiratele Arabe Unite, asta după ce FCSB a acceptat propunerea venită, iar campioana României urmează să încaseze în schimbul său 2 milioane de euro.

Adrian Șut merge la liderul din Emiratele Arabe Unite

FANATIK a aflat că mijlocașul defensiv va fi noul jucător al celor de la Al-Ain, formație care se află pe primul loc în campionatul din Emiratele Arabe Unite.În acest moment, viitoarea echipă a lui Adrian Șut are 27 de puncte strânse în 11 meciuri și avansul față de locul 2 este de 3 puncte.

În trecut, Al-Ain a fost antrenată de Cosmin Olăroiu, iar acum formația arabă este pregătită de sârbul Vladimir Ivic.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

