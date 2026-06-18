Asta e echipa care plăteşte 500.000 de euro Rapidului pentru Christensen! În iarnă a transferat tot din SuperLiga. Exclusiv

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Rapid a intrat în era Daniel Pancu. Noul antrenor a început să creioneze echipa pentru noul sezon, iar giuleştenii au hotărât să vândă unul dintre jucătorii cheie din ultimele sezoane, Tobias Christensen.

Tobias Christensen, transfer la Wieczysta Cracovia

FANATIK a aflat că echipa din Polonia care plăteşte 500.000 de euro pentru transferul norvegianului este Wieczysta Kraków, o echipă nou-promovată în prima ligă şi care a avut un buget consistent în liga secundă. Dan Şucu şi-a dat ok-ul pentru mutare, în timp ce .

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Echipa din Cracovia a avut un buget de aproximativ 9 milioane de euro, care va creşte consistent odată cu promovarea în prima ligă şi va ajunge în jurul sumei de 15 milioane de euro. Wojciech Kwiecień, proprietarul lanțului de farmacii Słoneczna este finanţatorul echipei.

Echipa poloneză l-a transferat în iarnă pe Paulinho de la Oţelul

Wieczysta Cracovia a mai transferat iarna trecută din SuperLiga. Este vorba de atacantul Paulinho, care a evoluat la Oţelul, FANATIK. Gălăţenii au încasat 200.000 de euro pentru jucătorul care a marcat 7 goluri în 20 de meciuri din SuperLiga.

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Paulinho a evoluat în 11 meciuri pentru Wieczysta în ultimele şase luni, reuşind să înscrie un gol şi având două pase decisive. Tobias Christensen (cotă de 2.3 milioane de euro) devine cel mai valoros jucător din lotul polonezilor, cifrat în prezent la 6,23 milioane de euro.

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Rapid s-a despărţit în această vară de Elvir Koljic, Diogo Mendes şi Alexandru Stan, împrumut la Slatina. Leo Bolgado şi Daniel Paraschiv şi-au încheiat împrumuturile şi au părăsit echipa giuleşteană.

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