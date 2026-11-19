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Tricolorii propun nume cel puțin interesante pentru prima participare a României la un Mondial de fotbal din 1994 încoace. FANATIK este singura publicație din țară care . Fotbaliști de la Real Madrid, Villarreal, Fiorentina, AS Roma, Wolfsburg și Gladbach . FANATIK îți prezintă 5 nume de ținut minte pentru viitorul naționalei României.

Edu Corlat, „galacticul” care poartă banderola generației de Mondial

Eduardo Corlat s-a născut la Madrid, din părinți români, iar Real Madrid l-a recrutat încă de la vârsta de 11 ani. A semnat deja primul contract profesionist, imediat după ce a împlinit 16 ani. Este unul dintre liderii de generație atât în academia Madridului, cât și la naționala României. născuți în 2009.

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Edu nu este doar un fundaș preocupat de fișa postului său. Impresionează prin poziționare, maturitate în citirea jocului și capacitatea de a construi din spate. Poate evolua și ca mijlocaș defensiv. Ieșirile sale controlate cu mingea la picior sunt o altă componentă a jocului său care este apreciată de antrenori. Corlat este genul de fundaș modern care poate seta ritmul jocului încă din propria jumătate. El va purta banderola de căpitan în Qatar.

Rareș Silitră, golgeterul care visează cu ochii deschiși la „Balonul de Aur”

Înainte de plecarea spre Qatar, Rareș a spus în fața presei că se gândește la performanțe mari și recorduri de genul celor atinse de Harry Kane. Silitră este unul dintre numele care atrag atenția în compartimentul ofensiv al României. Atacantul evoluează în Germania, la Borussia Mönchengladbach, și a ajuns deja să facă parte din echipa U19 a clubului în acest sezon.

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Silitră a început fotbalul în Spania, la doar patru ani, apoi și-a continuat dezvoltarea în România, la Pajura Huși, înainte de a meargă în Germania. Și-a setat ca obiectiv personal să marcheze cel puțin 4 goluri la Mondialul din Qatar. Este un atacant care vine la CM cu obiective clare și cu dorința de a se transforma într-un nume de ținut minte. Qatarul îi poate oferi scena perfectă pentru a-și arăta calitățile.

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Robert Corduneanu calcă pe urmele lui Radu Drăgușin

La fel ca Edu Corlat, și Corduneanu se remarcă printr-un control foarte bun al mingii, în ciuda poziției pe care joacă. Robert trebuie privit dincolo de rolul clasic al unui fundaș central. Corduneanu evoluează la Fiorentina și poate juca inclusiv în fața apărării, ca mijlocaș defensiv. Speră ca un parcurs memorabil în Qatar să-l propulseze către prima echipă a Fiorentinei. Nu este o misiune banală pentru un jucător aflat la această vârstă. Corduneanu și-a impus obiective clare.

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Profilul său îi permite să fie util în ambele jumătăți de teren. Selecționerul Diaconescu mizează pe calitățile lui pentru a „suda” apărarea, împreună cu Eduardo Corlat.

Ioan Precup, liderul tăcut care poate influența viitorul naționalei României

Precup nu este neapărat genul de fotbalist care atrage atenția prin cifre sau prin execuții spectaculoase. Miza în cazul lui este mai degrabă felul în care participă la joc: este un mijlocaș cu un rol esențial în circulația mingii. Fotbalist „conector”, Precup are abilitatea de a lega acțiuni și de a dinamiza construcția. Cei care l-au urmărit atent la echipele naționale spun că Precup este jucătorul care controlează cel mai bine spațiile de la centrul terenului.

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Faptul că provine din academia lui Villarreal îi oferă un „pașaport” important. Clubul spaniol are o tradiție solidă în dezvoltarea fotbaliștilor. Inteligența tactică, disponibilitatea la efort și calitatea deciziilor pot cântări mai mult decât statisticile individuale, iar Precup fix prin asta se distinge. Mondialul va fi un test important pentru a vedea cât de mult poate influența jocul la nivel internațional.

Tudor Coșa este „zidul” din poarta României

Portarul Universității Cluj este cedat în acest sezon la Poli Timișoara, în baza unui acord de colaborare între cele două cluburi. Poate fi rechemat la U înaintea fiecărei etape. Coșa are experiență importantă în fotbalul de seniori. În mai 2025, a devenit cel mai tânăr portar debutant în prima ligă a României, la 16 ani, o lună și 24 de zile. În acest sezon a strâns deja 11 meciuri în liga secundă, la Poli, cu care se bate pentru promovare.

Experiența acumulată în fotbalul seniorilor este un argument important în favoarea lui. Confruntarea cu atacanți mai maturi, presiunea rezultatelor și ritmul diferit pot reprezenta o formă de pregătire de care puțini dintre jucătorii din generația sa au avut parte. România are nevoie de siguranță în poartă, iar Coșa a demonstrat că nu mai este doar un copil și că face față fără probleme rigorilor din fotbalul „băieților mari”.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)